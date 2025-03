Prípravy na ME21 vrcholia, štadión v Prešove otvoria 3. mája

Na snímke víťazný pohár futbalových majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov počas brífingu k ME hráčov do 21 rokov v Bratislave 27. marca 2025. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. marca (TASR) - Prípravy na majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia v ôsmich slovenských mestách od 11. do 28. júna, vstúpili do svojej záverečnej fázy. Necelé tri mesiace pred úvodným zápasom je predaných 150.000 vstupeniek, zrekonštruovaný štadión v Prešove by mal zažiť svoje slávnostné otvorenie 3. mája.Ako informovali organizátori ME do 21 rokov, z celkovej kapacity je momentálne predaných približne 70 percent vstupeniek a niektoré stretnutia už hlásia vypredané.“ prezradil generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík.Šampionát so 16-timi účastníkmi bude vôbec prvýkrát hostiť samostatne jedna krajina. Jednou z dôležitých tém je otvorenie Tatran arény v Prešove.uviedol zástupca hráčov vo Výkonnom výbore SFZ Tomáš Medveď.Slovenská „dvadsaťjednotka“ má za sebou marcové prípravné zápasy s Nemeckom (0:1) a Francúzskom (0:4), 76 dní pred štartom ME vstupuje celková príprava do záverečnej fázy.,“ vyjadril sa ambasádor turnaja Marek Sapara.