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Priske a Rosický skončili v Sparte, v hre o post trénera Guľa a Frťala
Sparta, v ktorej kádri figuruje aj slovenský brankár Jakub Surovčík, počas víkendu podľahla v priamom súboji o druhé miesto v tabuľke Slovanu Liberec 1:3.
Autor TASR
Praha 23. novembra (TASR) - Vedenie futbalovej Sparty Praha po sérii neúspešných výsledkov odvolalo dánskeho trénera Briana Priskeho. V klube skončil aj športový riaditeľ Tomáš Rosický. Medzi kandidátmi na uvoľnený post kouča sú podľa portálu iDnes.cz slovenskí kormidelníci Adrián Guľa a Zdenko Frťala. Prvý menovaný v nedeľu po takmer dvoch rokoch po vzájomnej dohode ukončil pôsobenie na lavičke lotyšskej Rigy FC, Frťala vedie Teplice.
Rosického nahradí Tomáš Sivok, jeho pravá ruka a doterajší manažér tímu. „Vážim si, že som dostal túto šancu. Aj vďaka skúsenostiam z vlaňajška som pripravený ujať sa tejto pozície. Mojou prioritou v najbližších dňoch je predstaviť nového trénera. Chcem pokračovať v príprave na blížiace sa zimné prestupové obdobie," uviedol Sivok pre oficiálny klubový web.
Sparta, v ktorej kádri figuruje aj slovenský brankár Jakub Surovčík, počas víkendu podľahla v priamom súboji o druhé miesto v tabuľke Slovanu Liberec 1:3.
Rosického nahradí Tomáš Sivok, jeho pravá ruka a doterajší manažér tímu. „Vážim si, že som dostal túto šancu. Aj vďaka skúsenostiam z vlaňajška som pripravený ujať sa tejto pozície. Mojou prioritou v najbližších dňoch je predstaviť nového trénera. Chcem pokračovať v príprave na blížiace sa zimné prestupové obdobie," uviedol Sivok pre oficiálny klubový web.
Sparta, v ktorej kádri figuruje aj slovenský brankár Jakub Surovčík, počas víkendu podľahla v priamom súboji o druhé miesto v tabuľke Slovanu Liberec 1:3.