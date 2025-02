Prišli o ZOH. Slovenky podľahli Nemecku a stratili šancu na postup

Nemecké hokejistky sa tešia z gólu v zápase I. skupiny finálového turnaja kvalifikácie ZOH 2026 Slovensko - Nemecko v Bremerhavene v sobotu 8. februára 2025. Foto: TASR/AP

Finálový turnaj kvalifikácie ZOH 2026 /Bremerhaven, Nem./:



I-skupina:



SLOVENSKO - Nemecko 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)



Góly: 44. Hlinková (Halušková) - 2. Schieferová (Feldmeierová), 4. Schaffrathová (Klugeová), 6. Voigtová (Harková, Gleissnerová), 29. Voigtová (Strobelová, Luisa Welckeová), 51. Feldmeierová (Haiderová), 53. Lili Welckeová (Voigtová, Strobelová). Rozhodkyne: Berezowská, McKennová (obe Kan.) - Cheyrouxová (Fr.), Smetková (ČR), vylúčené: 5:3, presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 2570 divákov



zostava SR: Rišianová (41. Hupková) – Leskovjanská, Košecká, Janeková, Šuliková, Bednárik, Drábeková, Plankenauerová, Gálisová – Hlinková, Halušková, Tóthová - Ištocyová, Kúbeková, Nemčeková - Lopušanová, Fenčovičová, Beňáková - Paulínyová, Glosiková, Jancsóová

Bremerhaven 8. februára (TASR) - Slovenské hokejistky stratili šancu na postup na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V sobotu prehrali na finálovom turnaji kvalifikácie aj druhý zápas, keď podľahli v Bremerhavene Nemecku vysoko 1:6. Záverečný duel ich čaká v nedeľu o 14.30 h proti Rakúsku.Slovenský ženský hokej sa predstavil na olympijskom turnaji doteraz iba raz. Pred pätnástimi rokmi vo Vancouveri obsadili Slovenky konečné ôsme miesto. Do bojov o účasť na turnaji v Miláne vstúpil suverénne, na decembrovom turnaji v Piešťanoch jasne zdolal outsiderov Kazachstan, Island a Slovinsko.Na ZOH 2026 postúpi len víťaz turnaja. Na základe aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) by sa mali predstaviť na podujatí aj hokejistky Ruska. V prípade ich neúčasti postúpi na olympijský turnaj ešte aj najlepší tím z druhých miest naprieč kvalifikačnými skupinami. Slovensky síce môže za určitých okolností skončiť vo svojej skupine druhé, no v japonskej i švédskej skupine bude mať tím na druhom mieste s určitosťou viac ako tri body.Slovensky mali veľmi nevydarený vstup do zápasu, keď inkasovali trikrát v priebehu úvodných šiestich minút. Postupne sa presadili Schieferová, Schaffrathová a Voigtová. Tá skórovala tesne po presilovke, počas ktorej chýbala tímu Beňáková. Ďalšie oslabenie po vylúčení Haluškovej už Slovensky ustáli, no nevyužili dve svoje početné prevahy.Šancu udržať kontakt s domácimi definitívne stratili v polovici zápasu po presnom zásahu Voigtovej. Do konca tohto dejstva si nepripísalo družstvo pod vedením Mosnára ani jednu strelu.Tretie dejstvo začal kormidelník striedaním na brankárskom poste, keď Hupková nahradila Rišianovú. Do prvého útoku zároveň presunul Lopušanovú namiesto Tóthovej, čo prinieslo aktívnejšiu hru a prvý gól v sieti brankárky Abstreiterovej na turnaji. Puk poslala pred bránku Halušková a gólmanku Montrealu prekonala Hlinková. O chvíľu však využila prvýkrát presilovku domácich Feldmeierová a na konečných 6:1 upravila do odkrytej bránky Lili Welckeová.