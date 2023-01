Privara bude aj nasledujúcich päť rokov prezident SZC

Gbeľany 28. januára (TASR) - Peter Privara bude naďalej prezident Slovenského zväzu cyklistiky. V sobotňajších voľbách na Konferencii SZC v Gbeľanoch dostal takmer jednohlasnú podporu.



Oproti minulosti sa navrhovatelia zhodli v jedinom kandidátovi, súčasnom prezidentovi Privarovi, ktorý vo voľbách získal 86 z celkového počtu 89 hlasov, traja hlasujúci sa zdržali.



Na zasadnutí sa zišlo 70 delegátov s celkovým počtom 89 hlasov (podľa počtu aktívnych pretekárov), aby vyhodnotili sezónu 2022 a zvolili prezidenta pre nasledujúcich päť rokov. Rokovania otvorili voľby komisií pre priebeh konferencie a odovzdávanie plakiet jubilujúcim členom Júliusovi Balážovi, Zdenovi Šluchovi a Pavlovi Dvořákovi. Po nich predniesol prezident správu o činnosti zväzu. Privara taktiež informoval o náraste dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aj o úspechoch slovenskej cyklistiky na poli diplomacie.



Najvýznamnejšie medzníky jednotlivých odvetví priblížili zástupcom klubov ich predsedovia. Po organizačnej stránke "veľkých podujatí" sa fanúšikovia cyklistiky môžu tešiť na spoločné majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike, ktoré sa uskutočnia v okolí Tlmačov, majstrovstvá Európy v triale s dejiskom v Poprade, C1 dráhové preteky v Prešove a preteky Okolo Slovenska.



"Potešila ma tá veľká podpora 86 z 89 hlasov, teda dostal som veľmi silný mandát. Je to veľký záväzok. Našou prioritou do nasledujúcich rokov je pokračovanie v boji o realizáciu nášho dlhodobého sna - postavenia Národného cyklistického centra, ktoré je tak potrebné pre rozvoj nášho športu. Minulé vedenie ministerstva nám nebolo neklonené, tak verím, že po voľbách sa k tomu dostaneme späť a nechcem politikárčiť. Je nám úplne jedno, kto získa moc. Veľmi potrebujeme túto infraštruktúru. Zväz ako taký funguje veľmi dobre, všetky komisie pracujú a zjavne to vidia aj predstavitelia našich klubov, keď som od nich získal opäť dôveru a veľmi im za to ešte raz ďakujem," citovala Privaru oficiálna zväzová stránka.