Prižmič po triumfe na Bratislava Open: Celý týždeň som si užil

Bratislava Open - dvojhra - finále:



Dino Prižmič (Chor.) - Valentin Royer (Fr.-4) 6:4, 7:6 (6)

Bratislava 15. júna (TASR) - Chorvátsky tenista Dino Prižmič sa stal víťazom 22. ročníka challengerového turnaja Bratislava Open. Vo finále dvojhry zdolal štvrtého nasadeného Francúza Valentina Royera v dvoch setoch 6:4, 7:6 (6). Triumfom na podujatí kategórie 100 získal 19-ročný Chorvát do rebríčka ATP 100 bodov a odmenu vo výške 20.630 eur.Prižmič potvrdil výbornú formu na bratislavskom podujatí, na ktorom nestratil ani set. Hneď v úvodnom geme zápasu prelomil Royerovo podanie a napokon získal prvý set po výsledku 6:4. Druhé dejstvo bolo oveľa vyrovnanejšie, obaja tenisti si dlho strážili svoje podanie a napokon sa išlo do tajbrejku. Royer v ňom nevyužil tri setbaly a možnosť poslať duel do rozhodujúceho dejstva. Prižmič získal päť bodov za sebou a doviedol finále do víťazného konca.uviedol Prižmič v rozhovore po finálovom zápase.