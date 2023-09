Probierz sa stal novým trénerom futbalistov Poľska

Varšava 20. septembra (TASR) - Michal Probierz sa stal novým trénerom poľskej futbalovej reprezentácie. Na lavičke nahradil Portugalčana Fernanda Santosa, ktorý čelil tlaku pre neuspokojivé výsledky v kvalifikácii ME 2024. Informovala DPA.



Päťdesiatročný Probierz naposledy viedol poľský výber do 21 rokov. Má tiež dlhoročné skúsenosti ako tréner viacerých poľských klubov v Ekstraklase. Prezident Poľského futbalového zväzu (PZPN) Cezary Kulesza bol spokojný s rozhodnutím a praje novému trénerovi veľa šťastia: "Toto je najlepšia možná voľba, akú sme mohli urobiť."



Santos v minulosti priviedol Portugalsko k triumfu na ME 2016 a v roku 2019 k víťazstvu v prvej edícii Ligy národov, no poľskej družine nedal očakávaný nový impulz. Vo funkcii bol od januára tohto roka po ôsmich rokoch strávených na lavičke Portugalska. Poliaci vo svojej päťčlennej kvalifikačnej E-skupine prehrali tri z doterajších piatich zápasov.