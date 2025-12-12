< sekcia Šport
Problém Slovana je podľa Weissa st. v psychike: „Som presvedčený“
Slovanisti vedeli, že ak chcú pomýšľať na postup do vyraďovacej fázy európskej súťaže, tak musia v Skopje bodovať.
Autor TASR
Skopje 12. decembra (TASR) - Problémy futbalistov Slovana Bratislava spočívajú prevažne v psychike. Po štvrtkovom neúspešnom súboji na pôde Škendije Tetovo (0:2), ktorý s neskoršími výsledkami spečatil koniec „belasých“ v Konferenčnej lige, to povedal tréner tímu Vladimír Weiss st. Úradujúci slovenský majster prehral tri zápasy za sebou, čo sa stalo naposledy na prelome apríla a mája 2024.
Slovanisti vedeli, že ak chcú pomýšľať na postup do vyraďovacej fázy európskej súťaže, tak musia v Skopje bodovať. Namiesto toho však nadviazali na ligové prehry s Ružomberkom (1:2) a v Košiciach (0:2) a hoci bezprostredne po dueli existovala teoretická šanca na postup, večerné stretnutia 5. kola potvrdili očakávané. „Prehrali sme ľahké zápasy v lige, a to ide na psychiku. Tá zodpovednosť na kvalitu mužstva, hlavne na hlavu hráča, takisto aj moju, aj celkovo. Prehrali sme trikrát po sebe, čo sa Slovanu stáva málokedy, ale je to realita. Nedali sme dva zápasy gól, čiže z tohto pohľadu zaslúžená prehra. Domáci boli lepší," uviedol Weiss na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho mužstvo hralo v Škendiji bez jedinej strely na bránu, najbližšie bol až v nadstavenom čase druhého polčasu Nino Marcelli, ktorý trafil brvno. Šesťdesiatjedenročný kormidelník opäť pripomenul, že tím trápia v ofenzíve početné absencie: „Momentálne nemáme dobrú formu. To sa stane aj väčším mužstvám. Prakticky hráme bez stredného útočníka a ťažko sa hrá bez toho, aby ste si ho narazili alebo podržali loptu tak, ako to bolo s ich kapitánom, ktorý hral výborný zápas. Tam máme problém. Nehrá Andraž, nehrá Kucharevič, nehrá Tigran, nehrá Tolič, nehral dnes Ignatenko. Nie je to výhovorka, je to realita. Je to dosť hráčov. Mužstvo je oslabené o kvalitu tých hráčov hlavne vpredu a z toho vychádza aj to, že nevieme dať gól.“
Domáci otvorili skóre v 33. minúte, keď si hlavičku Liridona Latifiho do vlastnej brány stečoval Kenan Bajrič. V nadstavenom čase prvého polčasu upravil na konečných 2:0 Sebastjan Spahiu. „My máme aj kvalitu, ale ten prvý gól nás psychicky položí a potom si už neveríme. Robíme veci nie tak, ako to trénujem, alebo ako to hráči vedia. Ja som presvedčený, že je to otázka psychiky. Aj keď ligu vedieme, ale v pohári je pre nás asi cesta zavretá. Treba sa sústrediť na Žilinu na nedeľu a so cťou dohrať Konferenčnú ligu potom v poslednom zápase,“ poznamenal Weiss.
Jesennú časť Niké ligy uzavrie nedeľný súboj so Žilinou a na budúci štvrtok príde záverečný duel v európskej súťaži so švédskym BK Häcken. Kouč „belasých“ avizoval stretnutie s prezidentom klubu Ivanom Kmotríkom st. a zopakoval svoje slová z minulého víkendu, že ak by mal byť hlavným problémom on, tak na lavičke tímu skončí. „Ja som povedal, že ja sa tu nebudem držať zubami-nechtami. Keď to má byť o mne, tak ja som sa s Ivanom starším rozprával a dohodli sme sa, že si dáme kávu po sezóne, takže uvidíme. Stať sa môže všeličo, dnes aj zajtra. Ja som pripravený na všetko. Ak som ja ten problém, odídem. Ak nie a uznáme, že niektorí hráči, nemôžem povedať, že nechcú, ale futbal je o kvalite. O tom, či si rýchlejší ako ten druhý hráč. Či vieš, kde hráš, že hráš v Slovane. A o zodpovednosti. Mojej, hráčov aj funkcionárov. Ale nikto nezomrel, nie je to tragédia. V lige sme prví a v pohári sme si viac nezaslúžili,“ konštatoval Weiss.
Slovan má na konte tri body za jediné víťazstvo nad Rayom Vallecano zo Španielska (2:1) a v tabuľke mu patrí 31. pozícia. Na poslednej postupovej 24. priečke figuruje gibraltársky Lincoln Red Imps so siedmimi bodmi. O Európe je tak pre túto sezónu rozhodnuté a mužstvo sa môže sústrediť na obhajobu domáceho titulu. „Asi musíme všetci robiť lepšie rozhodnutia. Hráči, tréneri aj funkcionári tak, aby Slovan išiel dopredu. Či títo hráči budú hrať lepšie, aj keď sa budú snažiť alebo nebudú, ja to nemôžem garantovať. Poznám kvalitu. Jasné, tá maródka je veľká, ale to už je otázka budúcnosti a dobrých rozhodnutí,“ myslí si tréner.
