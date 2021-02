Problémy Carvajala pokračujú, opäť sa zranil

Madrid 15. februára (TASR) - Španielsky futbalista Dani Carvajal utrpel v nedeľňajšom zápase s Valenciou štvrté zranenie v prebiehajúcej sezóne a Realu Madrid by mal chýbať približne ďalšie dva mesiace.



Dvadsaťdeväťročný obranca sa pritom v stretnutí, ktoré Real vyhral 2:0, vrátil do zostavy po vyše mesačnej pauze spôsobenej zranením nohy. V decembri nehral trinásť dní pre svalové problémy a predtým vynechal osem zápasov, kvôli problémov s krížnym väzom.



Real neoznámil, ako dlho bude pauzovať po poslednom zranení, no podľa španielskych médií bude klubu chýbať dva mesiace. "Testy odhalili svalové poranenie pravého stehna, ktoré postihuje aj šľachu," uviedol klub vo vyhlásení.



Carvajal v nedeľu opustil ihrisko už po 28 minútach, v prebiehajúcej sezóne nastúpil za Real len na dvanásť zápasov. Klub momentálne nemôže počítať ani s kapitánom Sergiom Ramosom, Ederom Militaom, Alvarom Odriozolom, Edenom Hazardom, Rodrygom, Fedem Valverdem či Marcelom. "Ako tréner tomu nerozumiem. Máme strašne veľa zranení. Je to frustrujúce. Keď prídete o hráča, nahnevá vás to. Je mi ľúto Carva, je dôležitý hráč mužstva. Nedokážem si vysvetliť tieto zranenia," citovala trénera Zinedinea Zidana agentúra AP.