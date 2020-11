Inter Miami má problém, Higuain a ďalší dvaja hráči majú koronavírus

Miami 20. novembra (TASR) - Futbalový klub Inter Miami sa krátko pred debutom v play off MLS dostal do problémov po tom, ako hviezdny argentínsky útočník Gonzalo Higuain a aj ďalší dvaja hráči tímu mali pozitívne testy na Covid-19.



Denník Miami Herald podľa agentúry AFP informoval, že bývalý hráč Realu Madrid, či Juventusu Turín Higuain, ako aj jeho brat Federico a obranca Leandro Gonzalez Pirez nemôžu nastúpiť na piatkový zápas proti Nashvillu. Podľa denníka mali pozitívny test aj dvaja hráči z rezervného tímu Inter Miami.



Klub, ktorý spoluvlastní bývalý anglický reprezentant David Beckham, musí v sérii na jedno víťazstvo zdolať Nashville, aby postúpil do hlavnej fázy play off. Už skôr tento týždeň mali s koronavírusom problémy aj v Los Angeles FC. Pozitívny test mali štyria hráči vrátane Uruguajčanov Diega Rossiho a Briana Rodrigueza.