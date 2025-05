Proces so zdravotníkmi Maradonu sa začne odznova, rozhodol súd

Buenos Aires 29. mája (TASR) - Argentínsky súd vo štvrtok vyhlásil za neplatné konanie v prípade siedmich zdravotníkov obvinených z nedbanlivosti v súvislosti so smrťou futbalovej legendy Diega Maradonu. Je to najnovší zvrat v súdnom procese, ktorý už trvá viac ako dva mesiace.



K tomuto závažnému rozhodnutiu došlo po tom, čo jedna z troch sudkýň, ktoré dohliadali na proces, odstúpila pre kritiku týkajúcej sa jej účasti v pripravovanom dokumentárnom filme o celom prípade. Jej kontroverzné odstúpenie prinútilo súd buď vymenovať nového sudcu na jej miesto, alebo celý proces začať odznova.



Vo štvrtok sudcovia rozhodli o druhej možnosti, čím v podstate vrátili čas späť a všetky konania v danom prípade sa začnú nanovo. Sudcovia rozhodli, že sa uskutoční nový proces, no podľa AP nestanovili termín začiatku. Lekársky tím Maradonu čelí obvineniam z neposkytnutia primeranej starostlivosti bývalému fenomenálnemu futbalistovi v jeho posledných dňoch pred smrťou. Legendárny Argentínčan zomrel v novembri 2020 na zlyhanie srdca, niekoľko dní predtým podstúpil operáciu mozgu.



Sudkyňa Julieta Makintachová odstúpila pre obvinenia zo zaujatosti v procese. Jej odstúpenie požadovali niektorí zúčastnení po tom, ako vyšlo najavo, že sa zúčastnila na natáčaní dokumentárneho filmu o tomto prípade. Počas víkendu niektoré argentínske médiá zverejnili zábery sudkyne, ktorá poskytla rozhovor v súdnej sieni napriek prísnemu zákazu filmovania v tomto priestore. Prokurátor Patricio Ferrari obvinil Makintachovú, že sa správa „ako herečka, nie ako sudkyňa“. Makintachová uviedla, že nemala inú možnosť ako odstúpiť od súdneho procesu.



Maradona zomrel 25. novembra 2020 v dome na predmestí Buenos Aires na zlyhanie srdca spôsobené pľúcnym edémom. Obžaloba obviňuje sedemčlenný lekársky tím, v ktorom sú neurochirurg, psychiatrička, psychológ, zdravotný koordinátor, koordinátor ošetrovateľov, lekár a nočný ošetrovateľ.