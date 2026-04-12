Procházka bod z derby berie, i keď Spartak mal na dosah aj tri
Bratislava 12. apríla (TASR) - V poradí 179. najväčšie slovenské futbalové derby medzi Slovanom a Trnavou prinieslo najväčší vzruch v druhom polčase, najmä v jeho závere. Spartak bol na Tehelnom poli dvakrát vo vedení, ale náskok neudržal. Podľa Romana Procházku by pred zápasom Trnavčania bod brali, po skončení duelu mal však 37-ročný stredopoliar zmiešané pocity. Remízu ale považuje za zaslúženú, lebo „belasí“ sa po vyrovnaní nadychovali v závere duelu aj na tretí gól.
Pred vyše trinásťtisícovou návštevou poslal Spartak do vedenia Gong v 30. minúte, po prestávke vyrovnal Markovič. Po chybe brankára Takáča potom Trnavčania opäť viedli po hlavičke Khorkheliho v 83. minúte, ale na konečných 2:2 upravil striedajúci Ibrahim o tri minúty neskôr. „Neviem, v ktorej minúte sme dali na 2:1, ale boli sme veľmi blízko víťazstva, takže v konečnom dôsledku by sme možno pred zápasom bod brali, po zápase to nie je to úplne ideálne. Ale v poriadku, berieme ho. Viedli sme dokonca dvakrát, na konci sme vedeli, že to tam bude lietať, že Slovan bude nakopávať centre, no bohužiaľ. V prvom polčase sme ich do ničoho nepustili, nemali nejaké šance, síce ani my, ale viedli sme. V druhom polčase sme vedeli, že Slovan na nás vybehne, že budú chcieť zápas otočiť a že budú hrať vyššie. Držali loptu dlhšie, zvýšili kvalitu. Ale hrali sme dobrý zápas a mrzí nás remíza,“ povedal Procházka.
Jeho slová prakticky zdupľoval domáci tréner Vladimír Weiss st., ktorý nebol spokojný s hrou mužstva v 1. polčase: „Ťažko povedať, či sme bod získali, alebo stratili. Som spokojný s druhým polčasom, s nasadením a s tým, že sme dvakrát vyrovnali. Ale prehrali sme si ho sami svojimi individuálnymi chybami. Ja som hráčom prízvukoval, že nemôžeme robiť zbytočné fauly, že Trnava má dobrých hráčov na štandardky ako je Procházka. To my bohužiaľ nemáme takého hráča, kopeme hrozné štandardky. Takáč nás podržal v mnohých zápasoch, odskočila mu lopta, to sa stane, bol to lacný gól. Ale zmazali sme dvakrát vedenie hostí, druhý polčas sme boli lepším mužstvom, mali sme tam rozhodujúcu šancu, Keď sa Tigran s Ninom ponúkali, Tigran mu to viac-menej asi ukopol. Ale Trnava takisto podala dobrý výkon.“
Slovan hral v zápase bez klasického hrotového útočníka, keďže Andraž Šporar nenastúpil pre zranenie. A pri jeho súčasnej forme, keď v 12 zápasoch nastrieľal 12 gólov, to bola pre Trnavčanov pozitívna správa. „Nechcem hovoriť za Slovan, ale podľa mňa im chýbal, má obrovskú formu, rozhoduje im všetky zápasy momentálne, takže my sme sa v úvodzovkách potešili, že nehrá. Pred zápasom sme sa na neho chystali, vieme že je nebezpečný, že momentálne mu to tam padá zo všetkého a určite to pre Slovan bolo oslabenie. Aj tak však dokázali dať dva góly a keby to nakoniec otočili, tak by to bolo veľmi ťažké. Preto hovorím, že v konečnom dôsledku je asi ten bod OK. Mali tam ešte šancu, my sme ku koncu už možno nevládali, vlastne sme už bránili aj výsledok a nedostávali sa do nejakých nebezpečných situácií. Ale futbal bol dobrý, jasné, že boli už aj zaujímavejšie derby, aj futbalovejšie, aj viac nervóznejšie, ale bola dobrá atmosféra a ja si myslím, že koniec bol zaujímavý asi aj pre ľudí, aj pre nás hráčov na ihrisku,“ dodal Procházka.
Trnavčania bodovali už v treťom z uplynulých štyroch zápasov a po zlom štarte na na začiatku jari sa dostávajú do formy. „Verím, že tie najhoršie zápasy už máme za sebou. Výkony, ktoré sme predvádzali a tie výsledky boli naozaj hrozné, my sme boli z toho veľmi frustrovaní. Ale zmenil už ten zápas s Podbrezovou (4:1 pozn.) a teraz na Slovane sme takisto hrali dobre. Takže ja verím, že už sa to všetko otočilo a budeme pracovať ďalej. Zostáva nejaký mesiac do konca ligy, takže je ešte dosť zápasov a môžeme získať ešte veľa bodov. Je to tam nabité bodovo, malé rozostupy, musíme bodovať už v domácom najbližšom zápase.“
Weiss sa potom ešte vrátil k zostave, Slovanu chýbal nielen Šporar, ale aj vykartovaný Vladimír Weiss mladší. Dlhodobejšie je zranený Mykola Kucharevič a k dispozícii nebol ani Alasana Yirajang. „Keď nám vypadol Andraž, prakticky som nemal koho ani striedať do útoku. Bol tam len Adam Griger a Ibrahim. Mali sme štyroch obrancov na lavičke absencia štyroch ofenzívnych hráčov bola v takomto zápase cítiť. Ale to je realita, ja sa na to nevyhováram, len to je fakt. A takéto zápasy rozhodujú veľkí hráči. Andraž alebo Vlado by pomohli určite. Andraž nemá vážne zranenie, má prvý stupeň poškodenia stehenného svalu, je to tak na týždeň až 10 dní. Uvidíme, či stihne už Žilinu, ale asi nie, na ďalšie derby s Trnavou by mal byť k dispozícii. Ale sám mu opakujem, má to druhý alebo tretíkrát, má aj záťaž v reprezentácii, no on chce stále trénovať. Hovoril som mu, aby si oddýchol, že mu urobím voľno, ale chce trénovať. Zranil sa sám pri nešťastnom pohybe.“
