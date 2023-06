Procházka zostane v Trnave, Spartak už nepočíta s Paurom a Ristovskim

Trnava 1. júna (TASR) - Futbalista Roman Procházka sa dohodol na pokračovaní zmluvy s Trnavou a dres Spartaka bude obliekať aj v budúcej sezóne. Klub naopak nepočíta s Milanom Ristovskim a Jakubom Paurom napriek tomu, že obaja majú platné zmluvy.



Procházka odohral z Trnavu doposiaľ 236 zápasov, v ktorých nastrieľal 25 gólov. "Som rád, že môžem pokračovať vo svojej kariére v Spartaku. Je to moja srdcová záležitosť a ťažko si viem predstaviť, že by som hral ešte v inom klube. Verím, že budem osožný pre mužstvo na ihrisku aj mimo neho," povedal hráč pre oficiálny web klubu.



Tréner Michal Gašparík má záujem aj o zotrvanie Martina Bukatu a Ľuboša Kamenára, ktorým sa končia kontrakty. Podľa informácií z webu Spartaka sú obaja hráči s klubom dohodnutí a po návrate z dovolenky podpíšu zmluvu.



V Trnave už nebudú pokračovať Matej Čurma, Alex Iván, Dyjan Azevedo a Kyriakos Savvidis. Realizačný tím tiež nepočíta ani so štvoricou hráčov, ktorí boli v uplynulej sezóne na hosťovaniach v iných kluboch – Gergely Tumma, Kelvin Boateng, Kenneth Ikugar a Samuel Benovič. Tréneri pri skladaní kádra na novú sezónu nepočítajú ani s dvojicou Milan Ristovski a Jakub Paur, ktorí si napriek platnej zmluve môžu v nadchádzajúcom prestupovom období hľadať iné pôsobisko.