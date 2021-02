Procházková a Klementová nepostúpili do finále tímšprintu

Oberstdorf 28. februára (TASR) - Slovenské reprezentantky v behu na lyžiach Alena Procházková a Barbora Klementová sa neprebojovali do finále tímšprintu na majstrovstvách sveta v severskom lyžovaní v Oberstdorfe. V nedeľňajšom prvom semifinále obsadili 7. miesto so stratou 45,13 sekundy na najrýchlejšie Slovinky Evu Urevcovú a Anamariju Lampičovú.



Do desaťčlenného finále postúpili z oboch semifinálových behov priamo prvé štyri tímy, ďalšie dva na základe časov. Slovenkám po prvom úseku patrila na trati dlhej 6x1,2 km výborná štvrtá pozícia v konkurencii 14 tímov, po druhom stratili priamy kontakt s najlepšími a klesli na siedmu pozíciu, na ktorej sa držali až do cieľa. Ich konečné umiestnenie bude známe po odjazdení oboch semifinále. Okrem Slovinska si priamy postup z prvého behu zabezpečili aj USA, Švajčiarsko a Nemecko, piate Česko a šieste Francúzsko ešte držali šancu na prienik do finále s časom.



Procházková s Klementovou obsadili pred dvoma rokmi na MS v Seefelde v tejto disciplíne 14. miesto, o jednu priečku vyššie skončili pri svojom spoločnom maxime na šampionáte 2015 vo Falune. V tejto sezóne Svetového pohára bodovali v tímšprinte v decembri v Drážďanoch za 15. priečku. V utorok ich v Oberstdorfe čakajú individuálne preteky na 10 km voľne.