Procházková po 10 km klasicky na ZOH: Veľmi som sa trápila

Čang-ťia-kchou 10. februára (TASR) - Trojici slovenských reprezentantiek nevyšli štvrtkové preteky na 10 km klasicky s intervalovým štartom na ZOH v Pekingu. Najvyššie skončila najskúsenejšia z nich Alena Procházková na 65. priečke s výrazným odstupom 5:11,9 min na víťazku Therse Johaugovú z Nórska.



Päťnásobná olympionička nebola so svojím výkonom spokojná. "Pocity nie sú najlepšie, veľmi som sa trápila. Táto výška a podnebie mi asi nesedí. Neviem sa do toho zatiaľ dostať. Zdalo sa mi, že začiatok bol fajn, no v druhých kopcoch to bolo horšie," povedala po pretekoch.



Procházková zatiaľ nevie, aké bude mať ďalšie štarty na ZOH. Do úvahy pripadá ešte tímšprint a 30 km voľnou technikou s hromadným štartom: "Musíme sa rozhodnúť s trénerom, ako budeme pokračovať ďalej."



Debutantke pod piatimi kruhmi Kristíne Sivokovej patrila 81. priečka. Barbora Klementová prišla do cieľa na 77. pozícii. "V tejto sezóne sa ukazuje, že šprinty sú pre mňa asi lepšia možnosť a takisto aj ten skejt. Minulý rok to bolo opačne, tam mi vyhovovali desiatky a nejako som sa do toho dostala. Tento rok sa v tom neviem zrovnať," uviedla. Predtým absolvovala šprint, v ktorom obsadila 57. miesto. "Prišla som spraviť nejaký výsledok a hlavne si potvrdiť, že v šprinte nie som najhoršia. To sa mi podarilo, takže po ňom som bola celkom spokojná. Na desiatke som rada, že som došla, lebo to bolo naozaj náročné," dodala.