Procházková ťahákom 1. kola SP na kolieskových lyžiach v B.Bystrici

Banská Bystrica 22. júla (TASR) – Slovenská reprezentantka Alena Procházková bude od piatka do nedele najväčším ťahákom 1. kola Svetového pohára v behu na kolieskových lyžiach v Banskej Bystrici. Obhajkyňa celkového prvenstva vlastní už tri krištáľové glóbusy za tri víťazstvá za sebou. Tentoraz bude lyžiarka Slávie Ekonóm UMB Banská Bystrica súťažiť v domácich podmienkach v rámci prvého kola SP a je hlavnou favoritkou na víťazstvo.



"Verím, že všetko prebehne po organizačnej stránke v poriadku. Ja mám osobne veľké očakávania, keďže sa to koná na domácej pôde. Pripravovala som sa maximálne, aby som podala čo najlepší výkon. Do Banskej Bystrice prišli najlepšie pretekárky, najväčšie moje konkurentky, ktoré každý rok bojujú o víťazstvo vo Svetovom pohári na kolieskových lyžiach. Mojou výhodou je, že trate poznám, ale rozhodujúce bude najmä to, kto má ako natrénované a ako komu padne deň,“ uviedla pre TASR pred začiatkom podujatia Alena Procházková.



Prvé kolo Svetového pohára v behu na kolieskových korčuliach FIS Roller SKI World Cup Slovakia v Banskej Bystrici otvorí disciplína šprint voľným štýlom na 200 metrov, ktorá je situovaná na hlavné námestie SNP. Štart je naplánovaný na piatok 23. júla o 16.00 hodine, finále má byť o 18.35 hod. Súťažia štyri kategórie – juniori, juniorky, muži a ženy. V sobotu sú od 14.00 do 18.00 hod. naplánované preteky voľným štýlom na 12km pre ženy a juniorky a na 15km pre mužov a juniorov na Sládkovičovej ulici v banskobystrickej mestskej časti Radvaň. V nedeľu vyvrcholí SP v behu na kolieskových lyžiach pretekmi na 10 km klasickou technikou, pôjde sa z Banskej Bystrice - časť Fončorda do obce Králiky.



"Na prvom kole Svetového pohára na kolieskových lyžiach sa zúčastňuje 69 pretekárov z desiatich krajín. Očakávali sme viac, ale situácia s covidom-19 neumožnila niektorým krajinám vyslať športovcov na toto úvodné podujatie SP. Prišli však veľké mená zo Švédska, Nórska i Ruska. Najpočetnejší tím má Taliansko, až 16 pretekárov, Slovensko 19. Verím, že lyžiari predvedú dobré výkony. Diváci sa majú na čo tešiť,“ povedal šéf organizačného výboru Michal Malák.



Mužskou slovenskou jednotkou na tomto podujatí bude Ján Korístek. Ide o pretekára z neďalekých Látok, ktorý sa takisto teší na silnú divácku podporu: „Sústredím sa hlavne na preteky voľným spôsobom s hromadným štartom, ktoré sa konajú v sobotu. V tejto disciplíne by som chcel uspieť a siahať na čo najvyššie priečky. Pri trati budem mať ľudí, na ktorých mi záleží a im záleží na mne, takže to považujem za výhodu. Konkurencia je silná. Verím, že sa mi podarí dostať do prvej desiatky.“



Výsledky v SP na kolieskových lyžiach sa bodovo započítavajú aj do zimného kalendára SP v behu na lyžiach. Aj tieto body tak môžu prispieť k vybojovaniu si účasti jednotlivých pretekárov na ZOH 2022 v Pekingu.