Produktivitu ovládol McDavid, Slováci boli na turnaji najtrestanejší
McDavid bol s 11 asistenciami najlepší nahrávač. Celebrinimu stačilo na prvenstvo medzi strelcami 5 presných zásahov.
Autor TASR
Miláno 22. februára (TASR) - Kanadský útočník Connor McDavid sa stal najproduktívnejším hráčom hokejového turnaja na ZOH v Miláne. V šiestich zápasoch nazbieral 13 kanadských bodov za 2 góly a 11 asistencií. Bol to najvyšší bodový súčet v histórii ZOH s účasťou hráčov z NHL.
McDavid zároveň získal aj cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja, vyhlásili ho za najlepšieho útočníka a dostal sa aj do najlepšej šestky. V nej figuruje aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý nazbieral 8 kanadských bodov za 4 góly a 4 asistencie. V poradí produktivity turnaja obsadil 4. miesto.
Connor Hellebuyck, ktorý získal ocenenie pre najlepšieho brankára turnaja a dostal sa aj do najlepšej šestky, bol s 95,62-percentnou úspešnosťou najlepší spomedzi gólmanov. Slovák Samuel Hlavaj sa s 90,80-percentnou úspešnosťou umiestnil na 10. priečke. Jeho tímový kolega Stanislav Škorvánek mal v dvoch dueloch 89,5-percentnú úspešnosť zákrokov.
Slovenský obranca Erik Černák bol tretí najtrestanejší hráč turnaja, na ktorom dostal 14 trestných minút. Slovenský tím figuroval na čele najtrestanejších tímov, keď dostal až 64 trestných minút. Zároveň dostal aj najviac dvojminútových trestov - 27. V oslabení odohral priemerne 10:40 minút, čo bol druhý najvyšší počet.
ZOH 2026, štatistiky
individuálne
kanadské bodovanie
1. Connor McDavid 13 bodov (2 góly + 11 asistencií),
2. Macklin Celebrini (obaja Kan.) 10 (5+5),
3. Lucas Raymond (Švéd.) 9 (1+8),
4. Juraj SLAFKOVSKÝ (SR) 8 (4+4),
5. Martin Nečas (ČR) 8 (3+5),
6. Joel Armia (Fín.) 8 (3+5),
7. Quinn Hughes 8 (1+7),
8. Jack Hughes (obaja USA) 7 (4+3),
9. Nathan MacKinnon (Kan.) 7 (4+3),
10. Timo Meier (Švajč.) 7 (3+4), ...
16. Dalibor DVORSKÝ 6 (3+3),
27. Pavol REGENDA (obaja SR) 5 (3+2).
najlepší strelci:
1. Celebrini 5 gólov,
2. Nick Olesen (Dán.),
Tim Stützle (Nem.) Sebastoan Aho (Fín.), J Hughes, MacKinnon a Slafkovský všetci po 4.
najviac asistencií:
1. McDavid 11,
2. Raymond 8,
3. Quinn Hughes 7,
4. Matthew Tkachuk (USA) 6,
5. Zach Werenski (USA),
Leon Draisaitl (Nem.), Filip Hronek (ČR), Nečas, Armia, Celebrini všetci po 5.
úspešnosť na vhadzovaniach:
1. Dylan Larkin (USA) 69,57 percent,
2. Gabriel Landeskog (Švéd.) a Vincent Trocheck (USA) obaja 66,67;
4. Draisaitl 62,84;
5. Bo Horvat 62,71;
6. Sidney Crosby (obaja Kan.) 61,22;
7. Teodors Blugers (Lot.) 61,19;
8. Radek Faksa (ČR) 61,11;
9. Brock Nelson (USA) 59,09;
10. Alexander Wennberg (Švéd.) 58,70.
+/- body:
1. Niko Mikkola, Rasmus Ristolainen (obaja Fín.), Devon Toews (Kan.) všetci +9,
4. Zach Werenski, Jack Hughes (USA) obaja + 8,
6. Armia, Brock Faber a Brady Tkachuk (obaja USA) +7,
9. Celebrini, Meier, Travis Sanhenim (Kan.) všetci +5, ...
14. Peter ČEREŠŇÁK +5,
27. Patrik Koch (obaja SR) +4.
najtrestanejší hráči:
1. Pierre Crinon (Fr.) 33 tr. minút,
2. Tom Wilson (Kan.) 29,
3. Erik ČERNÁK (SR) 14,
4. Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk obaja po 12, 6. Martin MARINČIN (SR) 8,
7. Martin FEHÉRVÁRY, Pavol REGENDA (obaja SR) a ďalších 11 hráčov po 6.
percentuálna úspešnosť zákrokov brankárov:
1. Connor Hellebuyck (USA) 95,62 percent,
2. Leonardo Genoni (Švajč.) 94,55;
3. Juuse Saros (Fín.) 94,01;
4. Jacob Markström (Švéd.) 93,55;
5. Jordan Binnington (Kan.) 91,74;
6. Frederik Andersen (Dán.) 91,30;
7. Philipp Grubauer (Nem.) 91,20;
8. Damian Clara (Tal.) 91,10;
9. Samuel HLAVAJ (SR) 90,80;
10. Lukáš Dostál (ČR) 88,64.
tímové
percentuálna úspešnosť streľby:
1. Fínsko 12,92 percent,
2. Kanada 11,52;
3. USA 11,35;
4. SLOVENSKO 10,27;
5. Česko 9,93;
6. Nemecko 9,86;
7. Dánsko 9,43;
8. Švédsko 8,37;
9. Lotyšsko 8,33;
10. Švajčiarsko 8,19.
úspešnosť využitia presiloviek:
1. Kanada 38,89 percent;
2. Švajčiarsko 27,78;
3. Fínsko 26,67;
4. USA a Česko obaja 25,00;
6. Nemecko 23,53;
7. Švédsko a Dánsko obaja 20,00;
9. Lotyšsko 16,67;
10. SLOVENSKO 15,00.
úspešnosť ubránenia oslabení:
1. USA 100 percent,
2. Švajčiarsko 93,33;
3. Švédsko 92,86;
4. SLOVENSKO 80,00;
5. Kanada 76,92;
6. Fínsko, Dánsko a Lotyšsko všetci 75,00,
9. Nemecko 66,67;
10. Česko 64,29.
najviac trestných minút:
1. SLOVENSKO 64 trestných minút,
2. USA 58; 3. Francúzsko 57;
4. Kanada 55;
5. Švédsko 40;
6. Fínsko 38;
7. Taliansko 34;
8. Švajčiarsko 32;
9. Česko a Lotyšsko 30.
