Produktívny Američan Fejes zamieril zo Žiliny do Prešova

Prešov 20. júna (TASR) - Americký hokejový útočník Hunter Fejes sa stal hráčom extraligového nováčika HC Prešov. Bude to pre neho tretie pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



Fejes pôsobí v slovenskej extralige od februára 2023, keď ho angažoval HC Košice. V ročníku 2022/2023 získal s „oceliarmi“ majstrovský titul. V ich drese vydržal aj v ďalšej sezóne, no v lete 2024 zamieril do Žiliny. Povesť produktívneho útočníka potvrdil aj vo farbách „vlkov.“ So 47 kanadskými bodmi (24+23) v 49 zápasoch bol najproduktívnejší hráč tímu v základnej časti. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 139 zápasov, v ktorých nazbieral 117 kanadských bodov za 63 gólov a 54 asistencií.