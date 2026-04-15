< sekcia Šport
Produktívny Kanaďan Turnbull zamieril z B. Bystrice do Düsseldorfu
Turnbull nastupoval v slovenskej extralige v uplynulých štyroch sezónach.
Autor TASR
Düsseldorf 15. apríla (TASR) - Najproduktívnejší hráč základnej časti Tipsport ligy v sezóne 2025/2026 Kanaďan Carter Turnbull bude v nasledujúcom ročníku pôsobiť v druhej najvyššej súťaži v Nemecku. Už bývalý hráč Banskej Bystrice sa dohodol na zmluve s Düsseldorfer EG. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Turnbull nastupoval v slovenskej extralige v uplynulých štyroch sezónach. Tri z nich strávil vo farbách Banskej Bystrice. V základnej časti ročníka 2025/2026 nazbieral v 51 zápasoch 65 kanadských bodov za 32 gólov a 33 asistencií. Stal sa nielen najproduktívnejším hráčom, ale aj najlepším strelcom dlhodobej časti. V siedmich zápasoch štvrťfinálovej série proti HC Košice mal bilanciu 2+4. V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 135 zápasov so ziskom 145 bodov (68+77). Pred pôsobením v Banskej Bystrici obliekal dres Zvolena.
