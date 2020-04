Profesionáli v Španielsku môžu od pondelka individuálne trénovať

Madrid 28. apríla (TASR) - Profesionálni športovci v Španielsku môžu od budúceho týždňa individuálne trénovať. V utorok to oznámila španielska vláda, ktorá predostrela štvorfázový plán na obnovu života v krajine po vypuknutí pandémie koronavírusu.



Španielsko zaviedlo karanténne opatrenia 14. marca. Povolenie individuálne trénovať patrí do prvej fázy ich uvoľňovania, špecializované športové zariadenia by mali otvoriť v druhej fáze od 11. mája. Všetko však bude závisieť od vývoja situácie v jednotlivých provinciách.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok neoznámil, kedy by sa mohli obnoviť aj jednotlivé súťaže. Predstavitelia futbalovej La Ligy neplánujú reštart sezóny pred koncom mája. Informovala agentúra AP.



V Španielsku evidovali v utorok v noci vyše 232-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a viac ako 23.000 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 215.000 osôb.