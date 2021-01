Profesionálne kluby si rozdelia 6 miliónov eur na pomoc počas pandémie

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovenské športové kluby čoskoro dostanú ďalšiu finančnú pomoc v čase pandémie. Fond na podporu športu zverejní výzvu, v rámci ktorej sa môžu profesionálne kluby uchádzať o šesť miliónov eur. Pre amatérske subjekty a mládež budú v budúcnosti k dispozícii štyri milióny. Prednosť dostanú kluby z piatich hlavných športov, podľa predsedu správnej rady fondu Ladislava Križana celkovo asi sto organizácii.



Peniaze sú súčasťou programu pomoci, ktorý pre Slovensko v pondelok schválila Európska komisia v hodnote osem miliónov eur. "V pondelok prišla informácia, že Európska komisia schválila výzvu. Som veľmi rád, že ministerstvo hospodárstva prejavilo záujem pomôcť športu. Tejto úlohy sa zhostil Fond na podporu športu. Medzi športom a ministerstvom hospodárstva bude kľúčový praktický rámec vykonávať Slovenská inovačná a energetická agentúra," povedal na stredajšej tlačovej konferencii štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár.



Predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan avizoval, že niektoré kluby môžu dostať výraznú pomoc: "Verím, že sa podarila dobrá vec. V najbližších dňoch by mala byť vypísaná výzva, v ktorej sa môžu profesionálne kluby, asi stovka, uchádzať o pomoc, niektoré z nich by mohli dostať aj státisíce eur, tak, aby prežili."



Husár zdôraznil, že je v pláne zverejniť výzvu aj pre amatérske kluby a najmä mládež: "V prvom rade sme museli sanovať profesionálne kluby. Zároveň by sme chceli štyri milióny použiť vo výzve, ktorá nás ešte čaká, pre ostatné kluby a amatérske subjekty, najmä tie, ktoré sa starajú o mládež." Podľa Husára v ďalšej fáze chcú pomôcť aj prevádzkovateľom a organizátorom športových podujatí, ktoré boli naplánované, ale pre pandémiu sa nemohli uskutočniť.



Podmienkou pre získanie financií z aktuálnej výzvy je profesionálny status a týka sa piatich hlavných súťaží vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. Mimo tejto schémy sú zatiaľ individuálni športovci. "Na začiatku sme robili prieskum, z ktorého nám vyšlo, že profesionálni športovci sú len v týchto športoch. Veľa individuálnych reprezentantov je zamestnaných v Dukle alebo Športovom centre polície a platy im išli. V individuálnych športoch je veľmi náročné povedať, o čo prišli. Vodné pólo a florbal nám nedeklarovali profesionálnych hráčov," povedal Husár.



Popri desiatich miliónoch na podporu klubov už v závere roka vypísal Fond na podporu športu nedávno svoju vôbec prvú výzvu. V rámci nej je pripravených pätnásť miliónov eur na modernizáciu športovej infraštruktúry. "Touto výzvou sa fond snaží reagovať na stav športovej infraštruktúry, jej rekonštrukciu, či stavbu novej," uviedol Križan. Medzi oprávnených žiadateľov patria vyššie územné celky, mestá, obce aj športové organizácie zapísané v registri v zmysle Zákona o športe. "Minimálna výzva žiadosti je 50-tisíc eur a maximálna 1,5 milióna eur za polovičnej účasti žiadateľa. Platí tiež územný princíp, do každého VÚC môže ísť maximálne 10 percent z alokovanej výšky príspevku, zvyšných 20 percent bude formou súťaže o lepší projekt, na konci dňa bude rozhodovať správna rada Fondu na podporu športu. Žiadosti je možné podávať od 15. februára, koniec je určený na 1. marca. Čerpať prostriedky je možné do 31. decembra 2023," informoval podpredseda Fondu na podporu športu Jaroslav Rybánsky.