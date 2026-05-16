Profiliga odobrala Vegas voľbu v 2. kole draftu za prístup k médiám

Ľavé krídlo Anaheim Ducks Alex Killorn (17) sa snaží prekonať brankára Vegas Golden Knights Cartera Harta (79), zatiaľ čo ho v tretej tretine šiesteho zápasu druhého kola play-off NHL o Stanleyho pohár vo štvrtok 14. mája 2026 v Anaheime v Kalifornii bránia center William Karlsson (71) a pravé krídlo Pavel Dorofeyev (16). Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 16. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL potrestalo klub Vegas Golden Knights odobratím voľby v 2. kole draftu a trénerovi tímu Johnovi Tortorellovi udelilo pokutu 100-tisic dolárov za porušenie pravidiel o prístupe k médiám.

Tortorella po piatkovom víťazstve Vegas na ľade Anaheimu (5:1), ktorým Golden Knights spečatili postup do finále Západnej konferencie, neprišiel na pozápasové stretnutie s novinármi. Klub zároveň nesprístupnil šatňu v súlade s pravidlami, na ktorých sa dohodli NHL a hráčska asociácia NHLPA.

Profiliga vo vyhlásení uviedla, že Vegas potrestala po predchádzajúcich upozorneniach. Klub sa môže proti rozhodnutiu osobne odvolať v priebehu budúceho týždňa v sídle NHL v New Yorku, pripomenula agentúra AP.
