Profiliga odobrala Vegas voľbu v 2. kole draftu za prístup k médiám
Autor TASR
New York 16. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL potrestalo klub Vegas Golden Knights odobratím voľby v 2. kole draftu a trénerovi tímu Johnovi Tortorellovi udelilo pokutu 100-tisic dolárov za porušenie pravidiel o prístupe k médiám.
Tortorella po piatkovom víťazstve Vegas na ľade Anaheimu (5:1), ktorým Golden Knights spečatili postup do finále Západnej konferencie, neprišiel na pozápasové stretnutie s novinármi. Klub zároveň nesprístupnil šatňu v súlade s pravidlami, na ktorých sa dohodli NHL a hráčska asociácia NHLPA.
Profiliga vo vyhlásení uviedla, že Vegas potrestala po predchádzajúcich upozorneniach. Klub sa môže proti rozhodnutiu osobne odvolať v priebehu budúceho týždňa v sídle NHL v New Yorku, pripomenula agentúra AP.
