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Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla
Program 16-finále majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla
Autor TASR
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New York 3. júla (TASR) - Program 16-finále majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla:
piatok 3. júla, 20.00 h SELČ: Austrália - Egypt (Arlington/USA)
sobota 4. júla, 0.00 h SELČ: Argentína - Kapverdy (Miami/USA)
sobota 4. júla, 3.30 h SELČ: Kolumbia - Ghana (Kansas City/USA)
sobota 4. júla, 0.00 h SELČ: Argentína - Kapverdy (Miami/USA)
sobota 4. júla, 3.30 h SELČ: Kolumbia - Ghana (Kansas City/USA)