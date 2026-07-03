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Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

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Futbalista Argentíny Lionel Messi (tretí sprava) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas zápasu J-skupiny Rakúsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Arlingtone. Foto: TASR/AP

Program 16-finále majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

Autor TASR
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New York 3. júla (TASR) - Program 16-finále majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla:



piatok 3. júla, 20.00 h SELČ: Austrália - Egypt (Arlington/USA)



sobota 4. júla, 0.00 h SELČ: Argentína - Kapverdy (Miami/USA)



sobota 4. júla, 3.30 h SELČ: Kolumbia - Ghana (Kansas City/USA)
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Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

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