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Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla
TASR prináša program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla.
Autor TASR
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New York 1. júla (TASR) -
Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla:
streda 1. júla, 18.00 h SELČ: Anglicko - DR Kongo (Atlanta/USA)
streda 1. júla, 22.00 h SELČ: Belgicko - Senegal (Seattle/USA)
štvrtok 2. júla, 2.00 h SELČ: USA - Bosna a Hercegovina (Santa Clara/USA)
streda 1. júla, 18.00 h SELČ: Anglicko - DR Kongo (Atlanta/USA)
streda 1. júla, 22.00 h SELČ: Belgicko - Senegal (Seattle/USA)
štvrtok 2. júla, 2.00 h SELČ: USA - Bosna a Hercegovina (Santa Clara/USA)