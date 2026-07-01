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Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla

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Anglický hráč Harry Kane (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako skóroval počas zápasu L-skupiny Anglicko – Chorvátsko na MS 2026 vo futbale v americkom Arlingtone 17. júna 2026. Foto: TASR/AP

TASR prináša program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla.

Autor TASR
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New York 1. júla (TASR) -
Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla:

streda 1. júla, 18.00 h SELČ: Anglicko - DR Kongo (Atlanta/USA)

streda 1. júla, 22.00 h SELČ: Belgicko - Senegal (Seattle/USA)

štvrtok 2. júla, 2.00 h SELČ: USA - Bosna a Hercegovina (Santa Clara/USA)
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Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla

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