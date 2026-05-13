Program a formát MS 2026: Slováci odštartujú súbojom s Nórskom
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Hokejový ošiaľ, najmä vo viacerých európskych krajinách vrátane Slovenska, vypukne v tretí májový piatok. V minulých rokoch štartoval svetový šampionát zvyčajne o týždeň či dva skôr, tento rok spôsobil posun v hokejovom programe februárový olympijský turnaj v Miláne aj za účasti hráčov NHL. V poradí 89. majstrovstvá sveta vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg sa 15. mája začnú atraktívnymi zápasmi Fínsko - Nemecko a Kanada - Švédsko (oba o 16.20 h). V sobotu o 12.20 budú prvýkrát v akcii slovenskí reprezentanti, ktorí začnú svoje účinkovanie vo fribourskej B-skupine súbojom s Nórskom.
Slováci sa v hlavnom dejisku MS 2026 Zürichu môžu predstaviť až vo vyraďovacej fáze. V samostatnej ére si už zahrali v zürišskej hale na MS 1998, keď v nej odohrali celú základnú skupinu. Druhým dejiskom bol vtedy Bazilej, v ktorom reprezentanti SR účinkovali počas skupiny II. fázy. Švajčiari odvtedy organizovali svetový šampionát aj v roku 2009, keď ho hostili spoločne Kloten a Bern. V krajine Helvétov sa mali konať MS aj v roku 2020, vtedy však turnaj zmarila pandémia koronavírusu.
Primárnou snahou slovenského reprezentačného mužstva bude aj tento rok postup do štvrťfinále. Vlani sa to tímu, ktoré vtedy premiérovo viedol tréner Vladimír Országh, nepodarilo. V štokholmskej A-skupine obsadilo šieste miesto s trojbodovým mankom na štvrté Rakúsko a v konečnom poradí MS 2025 sa umiestnilo na 11. priečke. O to náročnejšia to bude úloha tento rok počas olympijskej sezóny, keď sa z rôznych dôvodov ospravedlnili Országhovi viac než dva tucty hráčov. Naposledy sa Slovákom podarilo dostať do štvrťfinále MS pred dvoma rokmi v Ostrave a Prahe ešte pod vedením Craiga Ramsayho - postúpili zo štvrtého miesta skupiny a v boji o semifinále nestačili na Kanadu (3:6). Pod Országhom už národný tím štvrťfinálovú métu dosiahol na ZOH 2026 v Miláne, kde dokráčal až do semifinále a skončil napokon na 4. mieste. To však reprezentácia mohla počítať s hráčmi NHL, na čele s členom All Star tímu Jurajom Slafkovským.
Slováci majú cestu základnou skupinou vo Fribourgu rozdelenú do dvoch fáz. V tej prvej ich čakajú papierovo ľahší súperi, v tej druhej narazia na troch medailových ašpirantov. Dôležité tak bude nazbierať v prvej fáze čo najvyšší počet bodov, keďže potom to už v súboji s favoritmi bude oveľa náročnejšie. Svoju púť na 89. MS odštartujú Slováci v druhý deň turnaja, v sobotu 16. mája o 12.20 h sa stretnú s Nórskom. Hneď na druhý deň ich v rovnakom čase čaká duel s Talianskom, ktoré na februárovej olympiáde dokázali zdolať tesne 3:2. Ďalšie dva duely odohrajú vo večernom čase (20.20). Po dni voľna si zmerajú v utorok sily so Slovincami, nad ktorými vlani na šampionáte zvíťazili 3:1. Z tohto trojzápasu bude dôležité vybojovať tri víťazstvá, ideálne všetky za tri body, keďže vo štvrtok o 20.20 nasleduje duel s Dánskom, azda kľúčový z hľadiska štvrťfinálových ambícií. Vlani Dáni prekvapili celý hokejový svet, keď v domácom prostredí šokovali hviezdami nabitú Kanadu a dokázali sa cez ňu prebojovať do semifinále. Országhov tím sa stretol so severanmi aj v záverečnom prípravnom dvojzápase v Spišskej Novej Vsi, v prvom stretnutí prehrali 0:3 a potom v generálke na MS zdolali Dánsko 4:2.
V druhej časti základnej skupiny čaká Slovákov po dni voľna mimoriadne náročný víkend. Najprv v sobotu 23. mája o 16.20 vyzvú vo federálnom derby rivalov z Česka a o deň neskôr o 20.20 budú čeliť jednému z horúcich kandidátov na zlato Kanade. Vlani ťahali s „krajinou javorového listu“ jasne za kratší koniec, keď jej podľahli vysoko 0:7. Záverečný skupinový duel odohrajú hráči spod Tatier v utorok 26. mája proti ďalšiemu veľkému favoritovi zo Švédska. Minulý rok s „tromi korunkami“ pre zmenu šampionát začínali, prehrali 0:5.
Ak by sa Slovákom podarilo postúpiť, z A-skupiny by sa im pravdepodobne rysovali ako možní štvrťfináloví súperi USA, Švajčiarsko a Fínsko. Menej pravdepodobní protivníci by boli Nemecko, Lotyšsko a Rakúsko, ktoré prekvapilo postupom vlani. Po základných skupinách je na programe voľný deň a vo štvrtok 28. mája nastúpia tímy na štvrťfinálové zápasy. Šampionát vyvrcholí v záverečný májový víkend, v sobotu 30. mája sú na programe semifinálové stretnutia a noví majstri sveta budú známi v nedeľu 31. mája neskoro večer.
Tímy odohrajú v každej osemčlennej skupine po sedem zápasov, pričom štyria najlepší sa prebojujú do štvrťfinále. Posledné tímy v oboch skupinách vypadnú a na budúci rok ich nahradia postupujúci z turnaja A-skupiny I. divízie MS Kazachstan a Ukrajina. Nemecko ako organizátor MS 2027 zostúpiť nemôže.
V prípade rovnosti bodov po základnej časti vstupuje do hry viacero ďalších rozdielových ukazovateľov. V prípade dvojice tímov s rovnakým počtom bodov rozhodne o ich postavení vzájomný zápas. Ak bude mať zhodný počet bodov tri a viac tímov z jednej skupiny, vytvorí sa ich minitabuľka a v nej rozhodnú o postavení body zo vzájomných zápasov. Ak nerozhodnú ani tie, ďalšími rozdielovými ukazovateľmi sú lepšie skóre vo vzájomných zápasoch, počet strelených gólov vo vzájomných dueloch, výsledok, prípadne skóre a strelené góly každého z týchto tímov proti najbližšiemu lepšiemu súperovi mimo miniskupiny a nakoniec výsledok týchto tímov proti ďalšiemu lepšie postavenému súperovi mimo miniskupiny. Ak by nerozhodlo ani to, poradie sa určí na základne rebríčka IIHF pred štartom turnaja.
Štvrťfinále sa odohrá klasickým krížovým spôsobom - 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A. V semifinále nastúpi (podľa tabuliek) najvyššie nasadený tím po skupinovej fáze proti najnižšie nasadenému semifinalistovi a druhý najvyššie nasadený proti tretiemu. Obe semifinálové stretnutia sa už odohrajú v Zürichu, rovnako ako finále a duel o bronz. Predĺženie sa bude hrať vo formáte 3 na 3, v skupinovej fáze na päť minút, vo štvrťfinále, semifinále a zápase o 3. miesto na desať minút, pričom ak nepadne gól, nasledujú nájazdy. Vo finále sa bude hrať tiež 3 na 3, no predĺženie bude trvať 20 minút. Ak v ňom nepadne víťazný gól, pokračuje sa ďalej, pričom medzi jednotlivými predĺženiami bude 17-minútová prestávka.
Zloženie základných skupín MS 2026:
A-skupina (Swiss Life Arena/Zürich): USA, Švajčiarsko, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko, Veľká Británia
B-skupina (BCF Aréna/Fribourg): Kanada, Švédsko, Česko, Dánsko, SLOVENSKO, Nórsko, Slovinsko, Taliansko
Program SR v B-skupine:
sobota 16. mája: 12.20 SLOVENSKO - Nórsko
nedeľa 17. mája: 12.20 Taliansko - SLOVENSKO
utorok 19. mája: 20.20 Slovinsko - SLOVENSKO
štvrtok 21. mája: 20.20 Dánsko - SLOVENSKO
sobota 23. mája: 16.20 SLOVENSKO - Česko
nedeľa 24. mája: 20.20 SLOVENSKO - Kanada
utorok 26. mája: 16.20 Švédsko - SLOVENSKO
Program MS 2026:
piatok 15. mája
A-skupina (Zürich): 16.20 Fínsko - Nemecko, 20.20 USA - Švajčiarsko
B-skupina (Fribourg): 16.20 Kanada - Švédsko, 20.20 Česko - Dánsko
sobota 16. mája
A-skupina (Zürich): 12.20 Veľká Británia - Rakúsko, 16.20 Maďarsko - Fínsko, 20.20 Švajčiarsko - Lotyšsko
B-skupina (Fribourg): 12.20 SLOVENSKO - Nórsko, 16.20 Taliansko - Kanada, 20.20 Slovinsko - Česko
nedeľa 17. mája
A-skupina (Zürich): 12.20 Veľká Británia - USA, 16.20 Rakúsko - Maďarsko, 20.20 Nemecko - Lotyšsko
B-skupina (Fribourg): 12.20 Taliansko - SLOVENSKO, 16.20 Dánsko - Švédsko, 20.20 Nórsko - Slovinsko
pondelok 18. mája
A-skupina (Zürich): 16.20 Fínsko - USA, 20.20 Nemecko - Švajčiarsko
B-skupina (Fribourg): 16.20 Kanada - Dánsko, 20.20 Švédsko - Česko
utorok 19. mája
A-skupina (Zürich): 16.20 Lotyšsko - Rakúsko, 20.20 Maďarsko - Veľká Británia
B-skupina (Fribourg): 16.20 Taliansko - Nórsko, 20.20 Slovinsko - SLOVENSKO
streda 20. mája
A-skupina (Zürich): 16.20 Rakúsko - Švajčiarsko, 20.20 USA - Nemecko
B-skupina (Fribourg): 16.20 Česko - Taliansko, 20.20 Švédsko - Slovinsko
štvrtok 21. mája
A-skupina (Zürich): 16.20 Lotyšsko - Fínsko, 20.20 Švajčiarsko - Veľká Británia
B-skupina (Fribourg): 16.20 Kanada - Nórsko, 20.20 Dánsko - SLOVENSKO
piatok 22. mája
A-skupina (Zürich): 16.20 Nemecko - Maďarsko, 20.20 Fínsko - Veľká Británia
B-skupina (Fribourg): 16.20 Kanada - Slovinsko, 20.20 Švédsko - Taliansko
sobota 23. mája
A-skupina (Zürich): 12.20 Lotyšsko - USA, 16.20 Švajčiarsko - Maďarsko, 20.20 Rakúsko - Nemecko
B-skupina (Fribourg): 12.20 Dánsko - Slovinsko, 16.20 SLOVENSKO - Česko, 20.20 Nórsko - Švédsko
nedeľa 24. mája
A-skupina (Zürich): 16.20 Veľká Británia - Lotyšsko, 20.20 Fínsko - Rakúsko
B-skupina (Fribourg): 16.20 Dánsko - Taliansko, 20.20 SLOVENSKO - Kanada
pondelok 25. mája
A-skupina (Zürich): 16.20 USA - Maďarsko, 20.20 Nemecko - Veľká Británia
B-skupina (Fribourg): 16.20 Česko - Nórsko, 20.20 Slovinsko - Taliansko
utorok 26. mája
A-skupina (Zürich): 12.20 Maďarsko - Lotyšsko, 16.20 USA - Rakúsko, 20.20 Švajčiarsko - Fínsko
B-skupina (Fribourg): 12.20 Nórsko - Dánsko, 16.20 Švédsko - SLOVENSKO, 20.20 Česko - Kanada
streda 27. mája
voľný deň
štvrtok 28. mája
štvrťfinále (Zürich, Fribourg): 16.20, 16.20, 20.20, 20.20
piatok 29. mája
voľný deň
sobota 30. mája
semifinále (Zürich): 15.20, 20.00
nedeľa 31. mája
o bronz (Zürich): 15.30
finále (Zürich): 20.20
