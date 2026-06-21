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Program MS v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna

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Brazílsky hráč Vinicius Junior(vľavo) strieľa tretí gól počas zápasu C-skupiny Brazília - Haiti na MS 2026 vo futbale vo Philadelphii 19. júna 2026. Foto: TASR/AP

TASR prináša Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna.

Autor TASR
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New York 21. júna (TASR) -
Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna:



18.00 h - H-skupina: Španielsko – Saudská Arábia (Atlanta/USA)



21.00 h - G-skupina: Belgicko – Irán (Los Angeles/USA)



0.00 h - H-skupina: Uruguaj – Kapverdy (Miami Gardens/USA)



3.00 h - G-skupina: Nový Zéland – Egypt (Vancouver/Kan.)
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