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Program MS v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna
TASR prináša Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna.
Autor TASR
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New York 19. júna (TASR) -
Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna:
21.00 h - D-skupina: USA - Austrália (Seattle/USA)
0.00 h - C-skupina: Škótsko - Maroko (Foxborough/USA)
2.30 h - C-skupina: Brazília - Haiti (Philadelphia/USA)
5.00 h - D-skupina: Turecko - Paraguaj (Santa Clara/USA)
21.00 h - D-skupina: USA - Austrália (Seattle/USA)
0.00 h - C-skupina: Škótsko - Maroko (Foxborough/USA)
2.30 h - C-skupina: Brazília - Haiti (Philadelphia/USA)
5.00 h - D-skupina: Turecko - Paraguaj (Santa Clara/USA)