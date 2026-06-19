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Program MS v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna

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Brazílčan Vinícius Júnior (7) oslavuje po strelení gólu, zatiaľ čo sa jeho spoluhráč Bruno Guimarães (8) prizerá, počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale proti Maroku v East Rutherforde v štáte New Jersey, neďaleko New Yorku, v sobotu 13. júna 2026. Foto: TASR/AP

TASR prináša Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna.

Autor TASR
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New York 19. júna (TASR) -
Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna:

21.00 h - D-skupina: USA - Austrália (Seattle/USA)



0.00 h - C-skupina: Škótsko - Maroko (Foxborough/USA)



2.30 h - C-skupina: Brazília - Haiti (Philadelphia/USA)



5.00 h - D-skupina: Turecko - Paraguaj (Santa Clara/USA)
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