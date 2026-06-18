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Program MS v noci zo štvrtka 18. júna na piatok 19. júna

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Na archívnej snímke futbalisti základnej jedenástky Česka. Foto: TASR/AP

Česko bude hrať s Juhoafrickou republikou.

Autor TASR
New York 18. júna (TASR) - Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo štvrtka 18. júna na piatok 19. júna:



18.00 h - A-skupina: Česko – Juhoafrická republika (Atlanta/USA)



21.00 h - B-skupina: Švajčiarsko – Bosna a Hercegovina (Los Angeles/USA)



0.00 h - B-skupina: Kanada – Katar (Vancouver/Kan.)



3.00 h - A-skupina: Mexiko – Kórejská republika (Guadalajara/Mex.)
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