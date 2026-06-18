< sekcia Šport
Program MS v noci zo štvrtka 18. júna na piatok 19. júna
Česko bude hrať s Juhoafrickou republikou.
Autor TASR
New York 18. júna (TASR) - Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo štvrtka 18. júna na piatok 19. júna:
18.00 h - A-skupina: Česko – Juhoafrická republika (Atlanta/USA)
21.00 h - B-skupina: Švajčiarsko – Bosna a Hercegovina (Los Angeles/USA)
0.00 h - B-skupina: Kanada – Katar (Vancouver/Kan.)
3.00 h - A-skupina: Mexiko – Kórejská republika (Guadalajara/Mex.)
21.00 h - B-skupina: Švajčiarsko – Bosna a Hercegovina (Los Angeles/USA)
0.00 h - B-skupina: Kanada – Katar (Vancouver/Kan.)
3.00 h - A-skupina: Mexiko – Kórejská republika (Guadalajara/Mex.)