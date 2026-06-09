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PROGRAM MS26: Najväčší turnaj v histórii s rekordným počtom zápasov

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Na archívnej snímke logo FIFA v kanadskom meste Vancouver. Foto: TASR/AP

Premiérovo sa na šampionáte predstaví 48 tímov namiesto doterajších 32, čo spôsobilo predĺženie turnaja na 39 dní. To je o desať viac ako na predchádzajúcich MS v Katare 2022.

Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku budú najväčším elitným futbalovým turnajom v histórii. Premiérovo sa na šampionáte predstaví 48 tímov namiesto doterajších 32, čo spôsobilo predĺženie turnaja na 39 dní. To je o desať viac ako na predchádzajúcich MS v Katare 2022.

Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na rekordnú porciu 104 zápasov, pričom finalisti odohrajú namiesto doterajších siedmich až osem stretnutí. Pre porovnanie - na predchádzajúcich MS sa hralo 64 zápasov. Organizátori preto upravili aj formát turnaja. Namiesto ôsmich štvorčlenných skupín budú tímy rozdelené do dvanástich skupín po štyroch. Ďalej postúpia prvé dva tímy z každej skupiny a osem najlepších mužstiev z tretích miest. Do programu tak pribudne nové vyraďovacie kolo - šestnásťfinále.

Šampionát sa od 11. júna do 19. júla uskutoční v 16 mestách troch severoamerických krajín. Úvodný zápas bude hostiť mexická metropola Mexico City, finále je na programe 19. júla na štadióne MetLife v East Rutherforde neďaleko New Yorku. Najväčší futbalový sviatok tak prvýkrát zavíta do troch hostiteľských krajín.

Bezpečnostný robotický pes na MS 2026.
Foto: TASR/AP


Kompletný program MS 2026 podľa jednotlivých dní:



ZÁKLADNÉ SKUPINY

štvrtok 11. júna

A-skupina:

21.00 Mexiko – Juhoafrická republika (Mexico City/Mex.)



piatok 12. júna

A-skupina:

4.00 Kórejská republika – Česko (Guadalajara/Mex.)

B-skupina:

21.00 Kanada – Bosna a Hercegovina (Toronto/Kan.)



sobota 13. júna

D-skupina:

3.00 USA – Paraguaj (Los Angeles/USA)

B-skupina:

21.00 Katar – Švajčiarsko (Santa Clara/USA)



nedeľa 14. júna

C-skupina:

0.00 Brazília – Maroko (East Rutherford/USA)

3.00 Haiti – Škótsko (Foxborough/USA)

D-skupina:

6.00 Austrália – Turecko (Vancouver/Kan.)

E-skupina:

19.00 Nemecko – Curacao (Houston/USA)

F-skupina:

22.00 Holandsko – Japonsko (Arlington/USA)



pondelok 15. júna

E-skupina:

1.00 Pobrežie Slonoviny – Ekvádor (Philadelphia/USA)

F-skupina:

4.00 Švédsko – Tunisko (Monterrey/Mex.)

H-skupina:

18.00 Španielsko – Kapverdy (Atlanta/USA)

G-skupina:

21.00 Belgicko – Egypt (Seattle/USA)



utorok 16. júna

H-skupina:

0.00 Saudská Arábia – Uruguaj (Miami/USA)

G-skupina:

3.00 Irán – Nový Zéland (Los Angeles/USA)

I-skupina:

21.00 Francúzsko – Senegal (East Rutherford/USA)



streda 17. júna

I-skupina:

0.00 Irak – Nórsko (Foxborough/USA)

J-skupina:

3.00 Argentína – Alžírsko (Kansas City/USA)

6.00 Rakúsko – Jordánsko (Santa Clara/USA)

K-skupina:

19.00 Portugalsko – DR Kongo (Houston/USA)

L-skupina:

22.00 Anglicko – Chorvátsko (Arlington/USA)



štvrtok 18. júna

L-skupina:

1.00 Ghana – Panama (Toronto/Kan.)

K-skupina:

4.00 Uzbekistan – Kolumbia (Mexico City/Mex.)

A-skupina:

18.00 Česko – Juhoafrická republika (Atlanta/USA)

B-skupina:

21.00 Švajčiarsko – Bosna a Hercegovina (Los Angeles/USA)



piatok 19. júna

B-skupina:

0.00 Kanada – Katar (Vancouver/Kan.)

A-skupina:

3.00 Mexiko – Kórejská republika (Guadalajara/Mex.)

D-skupina:

21.00 USA – Austrália (Seattle/USA)



sobota 20. júna

C-skupina:

0.00 Škótsko – Maroko (Foxborough/USA)

2.30 Brazília – Haiti (Philadelphia/USA)

D-skupina:

5.00 Turecko – Paraguaj (Santa Clara/USA)

F-skupina:

19.00 Holandsko – Švédsko (Houston/USA)

E-skupina:

22.00 Nemecko – Pobrežie Slonoviny (Toronto/Kan.)



nedeľa 21. júna

E-skupina:

2.00 Ekvádor – Curacao (Kansas City/USA)

F-skupina:

6.00 Tunisko – Japonsko (Monterrey/Mex.)

H-skupina:

18.00 Španielsko – Saudská Arábia (Atlanta/USA)

G-skupina:

21.00 Belgicko – Irán (Los Angeles/USA)



pondelok 22. júna

H-skupina:

0.00 Uruguaj – Kapverdy (Miami/USA)

G-skupina:

3.00 Nový Zéland – Egypt (Vancouver/Kan.)

J-skupina:

19.00 Argentína – Rakúsko (Arlington/USA)

I-skupina:

23.00 Francúzsko – Irak (Philadelphia/USA)



utorok 23. júna

I-skupina:

2.00 Nórsko – Senegal (Toronto/Kan.)

J-skupina:

5.00 Jordánsko – Alžírsko (Santa Clara/USA)

K-skupina:

19.00 Portugalsko – Uzbekistan (Houston/USA)

L-skupina:

22.00 Anglicko – Ghana (Foxborough/USA)



streda 24. júna

L-skupina:

1.00 Panama – Chorvátsko (Foxborough/USA)

K-skupina:

4.00 Kolumbia – DR Kongo (Guadalajara/Mex.)

B-skupina:

21.00 Švajčiarsko – Kanada (Vancouver/Kan.)

21.00 Bosna a Hercegovina – Katar (Seattle/USA)



štvrtok 25. júna

C-skupina:

0.00 Maroko – Haiti (Atlanta/USA)

0.00 Škótsko – Brazília (Miami/USA)

A-skupina:

3.00 Česko – Mexiko (Mexico City/Mex.)

3.00 Juhoafrická republika – Kórejská republika (Monterrey/Mex.)

E-skupina:

22.00 Curacao – Pobrežie Slonoviny (Philadelphia/USA)

22.00 Ekvádor – Nemecko (East Rutherford/USA)



piatok 26. júna

F-skupina:

1.00 Japonsko – Švédsko (Arlington/USA)

1.00 Tunisko – Holandsko (Kansas City/USA)

D-skupina:

4.00 Turecko – USA (Los Angeles/USA)

4.00 Paraguaj – Austrália (Santa Clara/USA)

I-skupina:

21.00 Nórsko – Francúzsko (Foxborough/USA)

21.00 Senegal – Irak (Toronto/Kan.)



sobota 27. júna

H-skupina:

2.00 Kapverdy – Saudská Arábia (Houston/USA)

2.00 Uruguaj – Španielsko (Guadalajara/Mex.)

G-skupina:

5.00 Nový Zéland – Belgicko (Vancouver/Kan.)

5.00 Egypt – Irán (Seattle/USA)

L-skupina:

23.00 Panama – Anglicko (East Rutherford/USA)

23.00 Chorvátsko – Ghana (Philadelphia/USA)



nedeľa 28. júna

K-skupina:

1.30 Kolumbia – Portugalsko (Miami/USA)

1.30 DR Kongo – Uzbekistan (Atlanta/USA)

J-skupina:

4.00 Alžírsko – Rakúsko (Kansas City/USA)

4.00 Jordánsko – Argentína (Arlington/USA)



ŠESTNÁSŤFINÁLE

nedeľa 28. júna

21.00 druhý tím A-skupiny – druhý tím B-skupiny (Los Angeles/USA)



pondelok 29. júna

19.00 víťaz C-skupiny – druhý tím F-skupiny (Houston/USA)

22.30 víťaz E-skupiny – tretí tím A/B/C/D/F-skupiny (Foxborough/USA)



utorok 30. júna

3.00 víťaz F-skupiny – druhý tím C-skupiny (Monterrey/Mex.)

19.00 druhý tím E-skupiny – druhý tím I-skupiny (Arlington/USA)

23.00 víťaz I-skupiny – tretí tím C/D/F/G/H-skupiny (East Rutherford/USA)



streda 1. júla

3.00 víťaz A-skupiny – tretí tím C/E/F/H/I-skupiny (Mexico City/Mex.)

18.00 víťaz L-skupiny – tretí tím E/H/I/J/K-skupiny (Atlanta/USA)

22.00 víťaz G-skupiny – tretí tím A/E/H/I/J-skupiny (Seattle/USA)



štvrtok 2. júla

2.00 víťaz D-skupiny – tretí tím B/E/F/I/J-skupiny (Santa Clara/USA)

21.00 víťaz H-skupiny – druhý tím J-skupiny (Los Angeles/USA)



piatok 3. júla

1.00 druhý tím K-skupiny – druhý tím L-skupiny (Toronto/Kan.)

5.00 víťaz B-skupiny – tretí tím E/F/G/I/J-skupiny (Vancouver/Kan.)

20.00 druhý tím D-skupiny – druhý tím G-skupiny (Arlington/Dallas/USA)



sobota 4. júla

0.00 víťaz J-skupiny – druhý tím H-skupiny (Miami/USA)

3.30 víťaz K-skupiny – tretí tím D/E/I/J/L-skupiny (Kansas City/USA)



OSEMFINÁLE

sobota 4. júla

19.00 osemfinále 1 (Houston/USA)

23.00 osemfinále 2 (Philadelphia/USA)



nedeľa 5. júla

22.00 osemfinále 3 (East Rutherford/USA)



pondelok 6. júla

2.00 osemfinále 4 (Mexico City/Mex.)

21.00 osemfinále 5 (Arlington/USA)



utorok 7. júla

2.00 osemfinále 6 (Seattle/USA)

18.00 osemfinále 7 (Atlanta/USA)

22.00 osemfinále 8 (Vancouver/Kan.)



ŠTVRŤFINÁLE

štvrtok 9. júla

22.00 štvrťfinále 1 (Foxborough/USA)



piatok 10. júla

21.00 štvrťfinále 2 (Los Angeles/USA)



sobota 11. júla

23.00 štvrťfinále 3 (Miami/USA)



nedeľa 12. júla

3.00 štvrťfinále 4 (Kansas City/USA)



SEMIFINÁLE

utorok 14. júla

21.00 semifinále 1 (Arlington/USA)



streda 15. júla

21.00 semifinále 2 (Atlanta/USA)



ZÁPAS o 3. MIESTO

sobota 18. júla

23.00 zdolaný semifinalista 1 – zdolaný semifinalista 2 (Miami/USA)



FINÁLE

nedeľa 19. júla

21.00 víťaz semifinále 1 - víťaz semifinále 2 (East Rutherford/USA)
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