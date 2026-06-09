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PROGRAM MS26: Najväčší turnaj v histórii s rekordným počtom zápasov
Premiérovo sa na šampionáte predstaví 48 tímov namiesto doterajších 32, čo spôsobilo predĺženie turnaja na 39 dní. To je o desať viac ako na predchádzajúcich MS v Katare 2022.
Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku budú najväčším elitným futbalovým turnajom v histórii. Premiérovo sa na šampionáte predstaví 48 tímov namiesto doterajších 32, čo spôsobilo predĺženie turnaja na 39 dní. To je o desať viac ako na predchádzajúcich MS v Katare 2022.
Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na rekordnú porciu 104 zápasov, pričom finalisti odohrajú namiesto doterajších siedmich až osem stretnutí. Pre porovnanie - na predchádzajúcich MS sa hralo 64 zápasov. Organizátori preto upravili aj formát turnaja. Namiesto ôsmich štvorčlenných skupín budú tímy rozdelené do dvanástich skupín po štyroch. Ďalej postúpia prvé dva tímy z každej skupiny a osem najlepších mužstiev z tretích miest. Do programu tak pribudne nové vyraďovacie kolo - šestnásťfinále.
Šampionát sa od 11. júna do 19. júla uskutoční v 16 mestách troch severoamerických krajín. Úvodný zápas bude hostiť mexická metropola Mexico City, finále je na programe 19. júla na štadióne MetLife v East Rutherforde neďaleko New Yorku. Najväčší futbalový sviatok tak prvýkrát zavíta do troch hostiteľských krajín.
Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na rekordnú porciu 104 zápasov, pričom finalisti odohrajú namiesto doterajších siedmich až osem stretnutí. Pre porovnanie - na predchádzajúcich MS sa hralo 64 zápasov. Organizátori preto upravili aj formát turnaja. Namiesto ôsmich štvorčlenných skupín budú tímy rozdelené do dvanástich skupín po štyroch. Ďalej postúpia prvé dva tímy z každej skupiny a osem najlepších mužstiev z tretích miest. Do programu tak pribudne nové vyraďovacie kolo - šestnásťfinále.
Šampionát sa od 11. júna do 19. júla uskutoční v 16 mestách troch severoamerických krajín. Úvodný zápas bude hostiť mexická metropola Mexico City, finále je na programe 19. júla na štadióne MetLife v East Rutherforde neďaleko New Yorku. Najväčší futbalový sviatok tak prvýkrát zavíta do troch hostiteľských krajín.
Kompletný program MS 2026 podľa jednotlivých dní:
ZÁKLADNÉ SKUPINY
štvrtok 11. júna
A-skupina:
21.00 Mexiko – Juhoafrická republika (Mexico City/Mex.)
piatok 12. júna
A-skupina:
4.00 Kórejská republika – Česko (Guadalajara/Mex.)
B-skupina:
21.00 Kanada – Bosna a Hercegovina (Toronto/Kan.)
sobota 13. júna
D-skupina:
3.00 USA – Paraguaj (Los Angeles/USA)
B-skupina:
21.00 Katar – Švajčiarsko (Santa Clara/USA)
nedeľa 14. júna
C-skupina:
0.00 Brazília – Maroko (East Rutherford/USA)
3.00 Haiti – Škótsko (Foxborough/USA)
D-skupina:
6.00 Austrália – Turecko (Vancouver/Kan.)
E-skupina:
19.00 Nemecko – Curacao (Houston/USA)
F-skupina:
22.00 Holandsko – Japonsko (Arlington/USA)
pondelok 15. júna
E-skupina:
1.00 Pobrežie Slonoviny – Ekvádor (Philadelphia/USA)
F-skupina:
4.00 Švédsko – Tunisko (Monterrey/Mex.)
H-skupina:
18.00 Španielsko – Kapverdy (Atlanta/USA)
G-skupina:
21.00 Belgicko – Egypt (Seattle/USA)
utorok 16. júna
H-skupina:
0.00 Saudská Arábia – Uruguaj (Miami/USA)
G-skupina:
3.00 Irán – Nový Zéland (Los Angeles/USA)
I-skupina:
21.00 Francúzsko – Senegal (East Rutherford/USA)
streda 17. júna
I-skupina:
0.00 Irak – Nórsko (Foxborough/USA)
J-skupina:
3.00 Argentína – Alžírsko (Kansas City/USA)
6.00 Rakúsko – Jordánsko (Santa Clara/USA)
K-skupina:
19.00 Portugalsko – DR Kongo (Houston/USA)
L-skupina:
22.00 Anglicko – Chorvátsko (Arlington/USA)
štvrtok 18. júna
L-skupina:
1.00 Ghana – Panama (Toronto/Kan.)
K-skupina:
4.00 Uzbekistan – Kolumbia (Mexico City/Mex.)
A-skupina:
18.00 Česko – Juhoafrická republika (Atlanta/USA)
B-skupina:
21.00 Švajčiarsko – Bosna a Hercegovina (Los Angeles/USA)
piatok 19. júna
B-skupina:
0.00 Kanada – Katar (Vancouver/Kan.)
A-skupina:
3.00 Mexiko – Kórejská republika (Guadalajara/Mex.)
D-skupina:
21.00 USA – Austrália (Seattle/USA)
sobota 20. júna
C-skupina:
0.00 Škótsko – Maroko (Foxborough/USA)
2.30 Brazília – Haiti (Philadelphia/USA)
D-skupina:
5.00 Turecko – Paraguaj (Santa Clara/USA)
F-skupina:
19.00 Holandsko – Švédsko (Houston/USA)
E-skupina:
22.00 Nemecko – Pobrežie Slonoviny (Toronto/Kan.)
nedeľa 21. júna
E-skupina:
2.00 Ekvádor – Curacao (Kansas City/USA)
F-skupina:
6.00 Tunisko – Japonsko (Monterrey/Mex.)
H-skupina:
18.00 Španielsko – Saudská Arábia (Atlanta/USA)
G-skupina:
21.00 Belgicko – Irán (Los Angeles/USA)
pondelok 22. júna
H-skupina:
0.00 Uruguaj – Kapverdy (Miami/USA)
G-skupina:
3.00 Nový Zéland – Egypt (Vancouver/Kan.)
J-skupina:
19.00 Argentína – Rakúsko (Arlington/USA)
I-skupina:
23.00 Francúzsko – Irak (Philadelphia/USA)
utorok 23. júna
I-skupina:
2.00 Nórsko – Senegal (Toronto/Kan.)
J-skupina:
5.00 Jordánsko – Alžírsko (Santa Clara/USA)
K-skupina:
19.00 Portugalsko – Uzbekistan (Houston/USA)
L-skupina:
22.00 Anglicko – Ghana (Foxborough/USA)
streda 24. júna
L-skupina:
1.00 Panama – Chorvátsko (Foxborough/USA)
K-skupina:
4.00 Kolumbia – DR Kongo (Guadalajara/Mex.)
B-skupina:
21.00 Švajčiarsko – Kanada (Vancouver/Kan.)
21.00 Bosna a Hercegovina – Katar (Seattle/USA)
štvrtok 25. júna
C-skupina:
0.00 Maroko – Haiti (Atlanta/USA)
0.00 Škótsko – Brazília (Miami/USA)
A-skupina:
3.00 Česko – Mexiko (Mexico City/Mex.)
3.00 Juhoafrická republika – Kórejská republika (Monterrey/Mex.)
E-skupina:
22.00 Curacao – Pobrežie Slonoviny (Philadelphia/USA)
22.00 Ekvádor – Nemecko (East Rutherford/USA)
piatok 26. júna
F-skupina:
1.00 Japonsko – Švédsko (Arlington/USA)
1.00 Tunisko – Holandsko (Kansas City/USA)
D-skupina:
4.00 Turecko – USA (Los Angeles/USA)
4.00 Paraguaj – Austrália (Santa Clara/USA)
I-skupina:
21.00 Nórsko – Francúzsko (Foxborough/USA)
21.00 Senegal – Irak (Toronto/Kan.)
sobota 27. júna
H-skupina:
2.00 Kapverdy – Saudská Arábia (Houston/USA)
2.00 Uruguaj – Španielsko (Guadalajara/Mex.)
G-skupina:
5.00 Nový Zéland – Belgicko (Vancouver/Kan.)
5.00 Egypt – Irán (Seattle/USA)
L-skupina:
23.00 Panama – Anglicko (East Rutherford/USA)
23.00 Chorvátsko – Ghana (Philadelphia/USA)
nedeľa 28. júna
K-skupina:
1.30 Kolumbia – Portugalsko (Miami/USA)
1.30 DR Kongo – Uzbekistan (Atlanta/USA)
J-skupina:
4.00 Alžírsko – Rakúsko (Kansas City/USA)
4.00 Jordánsko – Argentína (Arlington/USA)
ŠESTNÁSŤFINÁLE
nedeľa 28. júna
21.00 druhý tím A-skupiny – druhý tím B-skupiny (Los Angeles/USA)
pondelok 29. júna
19.00 víťaz C-skupiny – druhý tím F-skupiny (Houston/USA)
22.30 víťaz E-skupiny – tretí tím A/B/C/D/F-skupiny (Foxborough/USA)
utorok 30. júna
3.00 víťaz F-skupiny – druhý tím C-skupiny (Monterrey/Mex.)
19.00 druhý tím E-skupiny – druhý tím I-skupiny (Arlington/USA)
23.00 víťaz I-skupiny – tretí tím C/D/F/G/H-skupiny (East Rutherford/USA)
streda 1. júla
3.00 víťaz A-skupiny – tretí tím C/E/F/H/I-skupiny (Mexico City/Mex.)
18.00 víťaz L-skupiny – tretí tím E/H/I/J/K-skupiny (Atlanta/USA)
22.00 víťaz G-skupiny – tretí tím A/E/H/I/J-skupiny (Seattle/USA)
štvrtok 2. júla
2.00 víťaz D-skupiny – tretí tím B/E/F/I/J-skupiny (Santa Clara/USA)
21.00 víťaz H-skupiny – druhý tím J-skupiny (Los Angeles/USA)
piatok 3. júla
1.00 druhý tím K-skupiny – druhý tím L-skupiny (Toronto/Kan.)
5.00 víťaz B-skupiny – tretí tím E/F/G/I/J-skupiny (Vancouver/Kan.)
20.00 druhý tím D-skupiny – druhý tím G-skupiny (Arlington/Dallas/USA)
sobota 4. júla
0.00 víťaz J-skupiny – druhý tím H-skupiny (Miami/USA)
3.30 víťaz K-skupiny – tretí tím D/E/I/J/L-skupiny (Kansas City/USA)
OSEMFINÁLE
sobota 4. júla
19.00 osemfinále 1 (Houston/USA)
23.00 osemfinále 2 (Philadelphia/USA)
nedeľa 5. júla
22.00 osemfinále 3 (East Rutherford/USA)
pondelok 6. júla
2.00 osemfinále 4 (Mexico City/Mex.)
21.00 osemfinále 5 (Arlington/USA)
utorok 7. júla
2.00 osemfinále 6 (Seattle/USA)
18.00 osemfinále 7 (Atlanta/USA)
22.00 osemfinále 8 (Vancouver/Kan.)
ŠTVRŤFINÁLE
štvrtok 9. júla
22.00 štvrťfinále 1 (Foxborough/USA)
piatok 10. júla
21.00 štvrťfinále 2 (Los Angeles/USA)
sobota 11. júla
23.00 štvrťfinále 3 (Miami/USA)
nedeľa 12. júla
3.00 štvrťfinále 4 (Kansas City/USA)
SEMIFINÁLE
utorok 14. júla
21.00 semifinále 1 (Arlington/USA)
streda 15. júla
21.00 semifinále 2 (Atlanta/USA)
ZÁPAS o 3. MIESTO
sobota 18. júla
23.00 zdolaný semifinalista 1 – zdolaný semifinalista 2 (Miami/USA)
FINÁLE
nedeľa 19. júla
21.00 víťaz semifinále 1 - víťaz semifinále 2 (East Rutherford/USA)
ZÁKLADNÉ SKUPINY
štvrtok 11. júna
A-skupina:
21.00 Mexiko – Juhoafrická republika (Mexico City/Mex.)
piatok 12. júna
A-skupina:
4.00 Kórejská republika – Česko (Guadalajara/Mex.)
B-skupina:
21.00 Kanada – Bosna a Hercegovina (Toronto/Kan.)
sobota 13. júna
D-skupina:
3.00 USA – Paraguaj (Los Angeles/USA)
B-skupina:
21.00 Katar – Švajčiarsko (Santa Clara/USA)
nedeľa 14. júna
C-skupina:
0.00 Brazília – Maroko (East Rutherford/USA)
3.00 Haiti – Škótsko (Foxborough/USA)
D-skupina:
6.00 Austrália – Turecko (Vancouver/Kan.)
E-skupina:
19.00 Nemecko – Curacao (Houston/USA)
F-skupina:
22.00 Holandsko – Japonsko (Arlington/USA)
pondelok 15. júna
E-skupina:
1.00 Pobrežie Slonoviny – Ekvádor (Philadelphia/USA)
F-skupina:
4.00 Švédsko – Tunisko (Monterrey/Mex.)
H-skupina:
18.00 Španielsko – Kapverdy (Atlanta/USA)
G-skupina:
21.00 Belgicko – Egypt (Seattle/USA)
utorok 16. júna
H-skupina:
0.00 Saudská Arábia – Uruguaj (Miami/USA)
G-skupina:
3.00 Irán – Nový Zéland (Los Angeles/USA)
I-skupina:
21.00 Francúzsko – Senegal (East Rutherford/USA)
streda 17. júna
I-skupina:
0.00 Irak – Nórsko (Foxborough/USA)
J-skupina:
3.00 Argentína – Alžírsko (Kansas City/USA)
6.00 Rakúsko – Jordánsko (Santa Clara/USA)
K-skupina:
19.00 Portugalsko – DR Kongo (Houston/USA)
L-skupina:
22.00 Anglicko – Chorvátsko (Arlington/USA)
štvrtok 18. júna
L-skupina:
1.00 Ghana – Panama (Toronto/Kan.)
K-skupina:
4.00 Uzbekistan – Kolumbia (Mexico City/Mex.)
A-skupina:
18.00 Česko – Juhoafrická republika (Atlanta/USA)
B-skupina:
21.00 Švajčiarsko – Bosna a Hercegovina (Los Angeles/USA)
piatok 19. júna
B-skupina:
0.00 Kanada – Katar (Vancouver/Kan.)
A-skupina:
3.00 Mexiko – Kórejská republika (Guadalajara/Mex.)
D-skupina:
21.00 USA – Austrália (Seattle/USA)
sobota 20. júna
C-skupina:
0.00 Škótsko – Maroko (Foxborough/USA)
2.30 Brazília – Haiti (Philadelphia/USA)
D-skupina:
5.00 Turecko – Paraguaj (Santa Clara/USA)
F-skupina:
19.00 Holandsko – Švédsko (Houston/USA)
E-skupina:
22.00 Nemecko – Pobrežie Slonoviny (Toronto/Kan.)
nedeľa 21. júna
E-skupina:
2.00 Ekvádor – Curacao (Kansas City/USA)
F-skupina:
6.00 Tunisko – Japonsko (Monterrey/Mex.)
H-skupina:
18.00 Španielsko – Saudská Arábia (Atlanta/USA)
G-skupina:
21.00 Belgicko – Irán (Los Angeles/USA)
pondelok 22. júna
H-skupina:
0.00 Uruguaj – Kapverdy (Miami/USA)
G-skupina:
3.00 Nový Zéland – Egypt (Vancouver/Kan.)
J-skupina:
19.00 Argentína – Rakúsko (Arlington/USA)
I-skupina:
23.00 Francúzsko – Irak (Philadelphia/USA)
utorok 23. júna
I-skupina:
2.00 Nórsko – Senegal (Toronto/Kan.)
J-skupina:
5.00 Jordánsko – Alžírsko (Santa Clara/USA)
K-skupina:
19.00 Portugalsko – Uzbekistan (Houston/USA)
L-skupina:
22.00 Anglicko – Ghana (Foxborough/USA)
streda 24. júna
L-skupina:
1.00 Panama – Chorvátsko (Foxborough/USA)
K-skupina:
4.00 Kolumbia – DR Kongo (Guadalajara/Mex.)
B-skupina:
21.00 Švajčiarsko – Kanada (Vancouver/Kan.)
21.00 Bosna a Hercegovina – Katar (Seattle/USA)
štvrtok 25. júna
C-skupina:
0.00 Maroko – Haiti (Atlanta/USA)
0.00 Škótsko – Brazília (Miami/USA)
A-skupina:
3.00 Česko – Mexiko (Mexico City/Mex.)
3.00 Juhoafrická republika – Kórejská republika (Monterrey/Mex.)
E-skupina:
22.00 Curacao – Pobrežie Slonoviny (Philadelphia/USA)
22.00 Ekvádor – Nemecko (East Rutherford/USA)
piatok 26. júna
F-skupina:
1.00 Japonsko – Švédsko (Arlington/USA)
1.00 Tunisko – Holandsko (Kansas City/USA)
D-skupina:
4.00 Turecko – USA (Los Angeles/USA)
4.00 Paraguaj – Austrália (Santa Clara/USA)
I-skupina:
21.00 Nórsko – Francúzsko (Foxborough/USA)
21.00 Senegal – Irak (Toronto/Kan.)
sobota 27. júna
H-skupina:
2.00 Kapverdy – Saudská Arábia (Houston/USA)
2.00 Uruguaj – Španielsko (Guadalajara/Mex.)
G-skupina:
5.00 Nový Zéland – Belgicko (Vancouver/Kan.)
5.00 Egypt – Irán (Seattle/USA)
L-skupina:
23.00 Panama – Anglicko (East Rutherford/USA)
23.00 Chorvátsko – Ghana (Philadelphia/USA)
nedeľa 28. júna
K-skupina:
1.30 Kolumbia – Portugalsko (Miami/USA)
1.30 DR Kongo – Uzbekistan (Atlanta/USA)
J-skupina:
4.00 Alžírsko – Rakúsko (Kansas City/USA)
4.00 Jordánsko – Argentína (Arlington/USA)
ŠESTNÁSŤFINÁLE
nedeľa 28. júna
21.00 druhý tím A-skupiny – druhý tím B-skupiny (Los Angeles/USA)
pondelok 29. júna
19.00 víťaz C-skupiny – druhý tím F-skupiny (Houston/USA)
22.30 víťaz E-skupiny – tretí tím A/B/C/D/F-skupiny (Foxborough/USA)
utorok 30. júna
3.00 víťaz F-skupiny – druhý tím C-skupiny (Monterrey/Mex.)
19.00 druhý tím E-skupiny – druhý tím I-skupiny (Arlington/USA)
23.00 víťaz I-skupiny – tretí tím C/D/F/G/H-skupiny (East Rutherford/USA)
streda 1. júla
3.00 víťaz A-skupiny – tretí tím C/E/F/H/I-skupiny (Mexico City/Mex.)
18.00 víťaz L-skupiny – tretí tím E/H/I/J/K-skupiny (Atlanta/USA)
22.00 víťaz G-skupiny – tretí tím A/E/H/I/J-skupiny (Seattle/USA)
štvrtok 2. júla
2.00 víťaz D-skupiny – tretí tím B/E/F/I/J-skupiny (Santa Clara/USA)
21.00 víťaz H-skupiny – druhý tím J-skupiny (Los Angeles/USA)
piatok 3. júla
1.00 druhý tím K-skupiny – druhý tím L-skupiny (Toronto/Kan.)
5.00 víťaz B-skupiny – tretí tím E/F/G/I/J-skupiny (Vancouver/Kan.)
20.00 druhý tím D-skupiny – druhý tím G-skupiny (Arlington/Dallas/USA)
sobota 4. júla
0.00 víťaz J-skupiny – druhý tím H-skupiny (Miami/USA)
3.30 víťaz K-skupiny – tretí tím D/E/I/J/L-skupiny (Kansas City/USA)
OSEMFINÁLE
sobota 4. júla
19.00 osemfinále 1 (Houston/USA)
23.00 osemfinále 2 (Philadelphia/USA)
nedeľa 5. júla
22.00 osemfinále 3 (East Rutherford/USA)
pondelok 6. júla
2.00 osemfinále 4 (Mexico City/Mex.)
21.00 osemfinále 5 (Arlington/USA)
utorok 7. júla
2.00 osemfinále 6 (Seattle/USA)
18.00 osemfinále 7 (Atlanta/USA)
22.00 osemfinále 8 (Vancouver/Kan.)
ŠTVRŤFINÁLE
štvrtok 9. júla
22.00 štvrťfinále 1 (Foxborough/USA)
piatok 10. júla
21.00 štvrťfinále 2 (Los Angeles/USA)
sobota 11. júla
23.00 štvrťfinále 3 (Miami/USA)
nedeľa 12. júla
3.00 štvrťfinále 4 (Kansas City/USA)
SEMIFINÁLE
utorok 14. júla
21.00 semifinále 1 (Arlington/USA)
streda 15. júla
21.00 semifinále 2 (Atlanta/USA)
ZÁPAS o 3. MIESTO
sobota 18. júla
23.00 zdolaný semifinalista 1 – zdolaný semifinalista 2 (Miami/USA)
FINÁLE
nedeľa 19. júla
21.00 víťaz semifinále 1 - víťaz semifinále 2 (East Rutherford/USA)