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Program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla
TASR prináša program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla.
Autor TASR
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New York 7. júla (TASR) -
Program osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale v noci z utorka 7. na stredu 8. júla:
utorok 7. júla, 18.00 SELČ: Argentína - Egypt (Atlanta/USA)
utorok 7. júla, 22.00 SELČ: Švajčiarsko - Kolumbia (Vancouver/Kan.)
utorok 7. júla, 18.00 SELČ: Argentína - Egypt (Atlanta/USA)
utorok 7. júla, 22.00 SELČ: Švajčiarsko - Kolumbia (Vancouver/Kan.)