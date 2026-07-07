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Program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla

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Na snímke hráči Argentíny sa tešia z gólu, ktorý si do vlastnej brány strelil hráč Kapverd Diney Borges (nie je na snímke) v predĺžení šestnásťfinálového zápasu Argentína - Kapverdy na majstrovstvách sveta vo futbale v Miami v piatok 3. júla 2026. Futbalisti Argentíny postúpili v noci na sobotu do osemfinále na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade. V Miami síce potvrdili pozíciu favorita, no s debutujúcimi Kapverdami si poradili 3:2 až v dramatickom predĺžení. V osemfinále čaká úradujúcich majstrov Egypt, a to v utorok o 18.00 SELČ. Foto: TASR/AP

TASR prináša program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla.

Autor TASR
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New York 7. júla (TASR) -
Program osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale v noci z utorka 7. na stredu 8. júla:

utorok 7. júla, 18.00 SELČ: Argentína - Egypt (Atlanta/USA)


utorok 7. júla, 22.00 SELČ: Švajčiarsko - Kolumbia (Vancouver/Kan.)
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