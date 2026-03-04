< sekcia Šport
Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni
TASR prináša program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch:
piatok 6. marca
20.00 otvárací ceremoniál (Verona, Verona Arena)
sobota 7. marca
9.30 paraalpské lyžovanie - zjazd mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA/
9.35 curling na vozíku - základná skupina
9.35 Veľká Británia - SLOVENSKO
18.35 Lotyšsko - SLOVENSKO
11.00 parasnoubording - muži snoubord kros - kvalifikácia /KRUPA/
12.00 parabiatlon - muži šprint na 7,5 km /LAJTMAN/
20.35 parahokej - B-skupina - Kanada - SLOVENSKO
nedeľa 8. marca
9.35 curling na vozíku - základná skupina
9.35 SLOVENSKO - Nórsko
11.00 parasnoubording - muži snoubord kros - finále /KRUPA?/
12.10 parabiatlon - muži vytrvalostné preteky na 12,5 km /LAJTMAN/
pondelok 9. marca
9.30 paraalpské lyžovanie - super-G mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA, KUBAČKA/
9.35 curling na vozíku - základná skupina
9.35 SLOVENSKO - Taliansko
18.35 Kórejská republika - SLOVENSKO
13.35 parahokej - B-skupina - Česko - SLOVENSKO
utorok 10. marca
9.30 paraalpské lyžovanie - superkombinácia mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA, KUBAČKA/
9.00 h super-G mužov a žien
13.00 slalom mužov a žien
9.45 parabežecké lyžovanie muži šprint /LAJTMAN/
9.45 kvalifikácia
13.29 finále
18.35 curling na vozíku - základná skupina
18.35 SLOVENSKO - USA
13.35 parahokej - B-skupina - SLOVENSKO - Japonsko
streda 11. marca
9.05 curling na vozíku - základná skupina
9.05 Švédsko - SLOVENSKO
20.05 SLOVENSKO - Kanada
9.45 parabežcké lyžovanie - muži 10 km klasickou technikou /LAJTMAN/
štvrtok 12. marca
9.00/12.30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom žien /REXOVÁ, BALÁŽOVÁ/
14.35/19.05 parahokej - zápasy o 5. - 8 miesto /SR?/
18.35 curling na vozíku - základná skupina
18.35 Čína - SLOVENSKO
piatok 13. marca
9.00/12.30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom mužov /HARAUS, KUBAČKA, ČUPKA/ 10.00 parabiatlon - stíhacie preteky /LAJTMAN/
10.05/18.35 curling na vozíku - semifinále, o 3. miesto /SR?/
14.35/19.05 parahokej - semifinále /SR?/
sobota 14. marca
9.00/13.00 paraalpské lyžovanie - slalom žien /REXOVÁ, BALÁŽOVÁ/
10.00 parasnoubording - banked slalom mužov /KRUPA/
12.05/16.05 parahokej - o 7./5. miesto /SR?/
15.05 curling na vozíku - finále /SR?/
nedeľa 15. marca
9.00/13.00 paraalpské lyžovanie - slalom mužov /HARAUS, KUBAČKA, ČUPKA/
11.45 parabežecké lyžovanie - muži 20 km klasickou technikou /LAJTMAN/
12.05/16.05 parahokej - o 3. miesto, finále /SR?/
20.30 záverečný ceremoniál (Cortina d'Ampezzo, Cortina Olympic Ice Stadium)
