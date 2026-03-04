Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch.

Bratislava 4. marca (TASR) - Program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch:

piatok 6. marca

20.00 otvárací ceremoniál (Verona, Verona Arena)

sobota 7. marca

9.30 paraalpské lyžovanie - zjazd mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA/

9.35 curling na vozíku - základná skupina

9.35 Veľká Británia - SLOVENSKO

18.35 Lotyšsko - SLOVENSKO

11.00 parasnoubording - muži snoubord kros - kvalifikácia /KRUPA/

12.00 parabiatlon - muži šprint na 7,5 km /LAJTMAN/

20.35 parahokej - B-skupina - Kanada - SLOVENSKO

nedeľa 8. marca

9.35 curling na vozíku - základná skupina

9.35 SLOVENSKO - Nórsko

11.00 parasnoubording - muži snoubord kros - finále /KRUPA?/

12.10 parabiatlon - muži vytrvalostné preteky na 12,5 km /LAJTMAN/

pondelok 9. marca

9.30 paraalpské lyžovanie - super-G mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA, KUBAČKA/

9.35 curling na vozíku - základná skupina

9.35 SLOVENSKO - Taliansko

18.35 Kórejská republika - SLOVENSKO

13.35 parahokej - B-skupina - Česko - SLOVENSKO

utorok 10. marca

9.30 paraalpské lyžovanie - superkombinácia mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA, KUBAČKA/

9.00 h super-G mužov a žien

13.00 slalom mužov a žien

9.45 parabežecké lyžovanie muži šprint /LAJTMAN/

9.45 kvalifikácia

13.29 finále

18.35 curling na vozíku - základná skupina

18.35 SLOVENSKO - USA

13.35 parahokej - B-skupina - SLOVENSKO - Japonsko

streda 11. marca

9.05 curling na vozíku - základná skupina

9.05 Švédsko - SLOVENSKO

20.05 SLOVENSKO - Kanada

9.45 parabežcké lyžovanie - muži 10 km klasickou technikou /LAJTMAN/

štvrtok 12. marca

9.00/12.30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom žien /REXOVÁ, BALÁŽOVÁ/

14.35/19.05 parahokej - zápasy o 5. - 8 miesto /SR?/

18.35 curling na vozíku - základná skupina

18.35 Čína - SLOVENSKO

piatok 13. marca
9.00/12.30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom mužov /HARAUS, KUBAČKA, ČUPKA/ 10.00 parabiatlon - stíhacie preteky /LAJTMAN/

10.05/18.35 curling na vozíku - semifinále, o 3. miesto /SR?/

14.35/19.05 parahokej - semifinále /SR?/

sobota 14. marca

9.00/13.00 paraalpské lyžovanie - slalom žien /REXOVÁ, BALÁŽOVÁ/

10.00 parasnoubording - banked slalom mužov /KRUPA/

12.05/16.05 parahokej - o 7./5. miesto /SR?/

15.05 curling na vozíku - finále /SR?/

nedeľa 15. marca

9.00/13.00 paraalpské lyžovanie - slalom mužov /HARAUS, KUBAČKA, ČUPKA/

11.45 parabežecké lyžovanie - muži 20 km klasickou technikou /LAJTMAN/

12.05/16.05 parahokej - o 3. miesto, finále /SR?/

20.30 záverečný ceremoniál (Cortina d'Ampezzo, Cortina Olympic Ice Stadium)



/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič du/
