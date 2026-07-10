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Program štvrťfinále MS v noci z piatka 10. na sobotu 11. júla

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Španielsky brankár Unai Simon (vpravo) bráni počas zápasu osemfinále Portugalsko - Španielsko na MS 2026 vo futbale v americkom Arlingtone 6. júla 2026. Foto: TASR/AP

Program štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 10. na sobotu 11. júla.

Autor TASR
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New York 10. júla (TASR) - Program štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale v noci z piatka 10. na sobotu 11. júla:



piatok 10. júla, 21.00 SELČ: Španielsko - Belgicko (Los Angeles/USA)
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