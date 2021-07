PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - nedeľa, 1. augusta

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



NEDEĽA 1. AUGUSTA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



0.30 golf



muži, 4. kolo

/SABBATINI/



3.10 cyklistika BMX



finále freestyle park

3.10 ženy, 4.20 muži



3.30 plávanie



finále:



50 m voľný spôsob muži

50 m voľný spôsob ženy

1500 m voľný spôsob muži

4 x 100 m polohovka ženy

4 x 100 m polohovka muži



3.35 atletika



finále guľa ženy



5.00 tenis



dvojhra muži, finále

štvorhra ženy, finále

miešaná štvorhra, finále



5.03 box



muži do 69 kg



5.03 1. semifinále, 11.03 2. semifinále



5.51 box



muži do 81 kg

5.51 1. semifinále, 11.51 2. semifinále



6.50 vzpieranie



ženy do 76 kg, skupina B



7.30 jachting



trieda Laser muži, finálová jazda



8.00 skoky do vody



skoky z 3 m dosky ženy



8.30 jachting



trieda Laser Radial ženy, finálová jazda



10.00 športová gymnastika



finále:



10.00 prostné muži

10.55 preskok ženy

11.44 kôň s držadlami muži

12.27 bradlá ženy



11.30 šerm



fleuret družstvá muži

11.30 o 3. miesto, 12.50 finále



12.10 atletika



finále výška muži



12.50 vzpieranie



ženy do 76 kg, skupina A



13.20 atletika



finále trojskok ženy



13.30 bedminton



ženy, finále a o 3. miesto



14.50 atletika



finále 100 m muži



--------------------------------------------



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



2.00 volejbal muži



2.00 A-skupina: Poľsko - Kanada

4.05 B-skupina: Brazília - Francúzsko

7.20 B-skupina: ROC - Tunisko

9.25 A-skupina: Taliansko - Venezuela

12.40 A-skupina: Japonsko - Irán

14.45 B-skupina: USA - Argentína



2.00 hádzaná muži



2.00 B-skupina: Portugalsko - Japonsko

4.00 B-skupina: Egypt - Bahrajn

7.15 A-skupina: Španielsko - Argentína

9.15 A-skupina: Nórsko - Francúzsko

12.30 A-skupina: Nemecko - Brazília

14.30 B-skupina: Dánsko - Švédsko



2.10 atletika



rozbehy a kvalifikácie:



kladivo ženy (2.10 A-skupina, 3.40 B-skupina) /HRAŠNOVÁ/

3000 m prek. ženy

diaľka ženy

400 m muži



2.30 pozemný hokej muži



štvrťfinále (2.30, 5.00, 11.30 a 14.00)



3.00 basketbal ženy



3.00 A-skupina: Kanada - Španielsko

14.00 A-skupina: Kórejská rep. - Srbsko



5.00 bejzbal muži



play off



5.18 box



muži do 75 kg, štvrťfinále (5.18, 5.36, 11.18 a 11.36)



6.00 bedminton



muži, semifinále



6.40 basketbal muži



6.40 C-skupina: Argentína - Japonsko

10.20 C-skupina: Španielsko - Slovinsko



7.00 vodné pólo ženy



7.00 B-skupina: Maďarsko - Čína

8.30 A-skupina: Holandsko - Kanada

11.20 B-skupina: ROC - Japonsko

12.50 A-skupina: Austrália - JAR



12.15 atletika



semifinále:



100 m muži /? - VOLKO/

100 m prek. ženy

800 m muži

400 m prek. muži