PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - nedeľa, 8. augusta

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



NEDEĽA 8. AUGUSTA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



0.00 atletika



maratón muži



2.00 volejbal



ženy o 3. miesto



4.00 moderná gymnastika



spoločné skladby, finále



4.00 hádzaná



ženy o 3. miesto



4.20 dráhová cyklistika



šprint ženy, finále a o 3. miesto



4.30 basketbal



ženy finále



5.00 dráhová cyklistika



keirin muži, finále



5.25 dráhová cyklistika



omnium ženy, finále



6.30 volejbal



ženy finále



6.40 vodné pólo



muži o 3. miesto



7.00 box



7.00 ženy do 60 kg, finále

7.15 muži do 63 kg, finále

7.45 ženy do 75 kg, finále

8.15 muži nad 91 kg, finále



8.00 hádzaná



ženy finále



9.30 vodné pólo



muži finále



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



2.30 vodné pólo muži



2.30 o 7. miesto

4.00 o 5. miesto



3.18 dráhová cyklistika



šprint ženy, semifinále



4.09 dráhová cyklistika



keirin muži, semifinále



13.00 ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL