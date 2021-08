PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - piatok, 6. augusta

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



PIATOK 6. AUGUSTA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



3.00 plážový volejbal



ženy o 3. miesto



3.30 pozemný hokej



ženy o 3. miesto



4.00 stolný tenis



družstvá muži o 3. miesto



4.00 futbal



ženy finále



4.30 plážový volejbal



ženy finále



7.00 box



ženy do 75 kg

7.00 1. semifinále, 7.15 2. semifinále



7.32 box



muži do 63 kg

7.32 1. semifinále, 7.47 2. semifinále



8.05 box



muži do 91 kg, finále



9.30 atletika



chôdza ženy 20 km

/CZAKOVÁ/



10.15 dráhová cyklistika



madison ženy



11.00 dráhová cyklistika



šprint muži, finále a o 3. miesto



12.00 pozemný hokej



ženy finále



12.30 moderný päťboj



záver súťaže jednotlivkýň



12.30 stolný tenis



družstvá muži finále



12.30 zápasenie



voľný štýl muži do 74 kg

12.30 o 3. miesto, 12.55 finále



12.30 karate



kata muži

12.30 o 3. miesto, 12.50 finále



13.00 atletika



4 x 100 m ženy, finále



13.00 futbal



muži o 3. miesto



13.00 basketbal



muži o 3. miesto



13.05 zápasenie



voľný štýl muži do 125 kg

13.05 o 3. miesto, 13.30 finále



13.05 karate



kumite ženy do 61 kg

13.05 semifinále, 13.40 finále



13.22 karate



kumite muži do 75 kg

13.22 semifinále, 13.50 finále



13.50 atletika



oštep ženy, finále



13.55 zápasenie



voľný štýl ženy do 53 kg

13.55 o 3. miesto, 14.20 finále



14.00 atletika



5000 m muži, finále



14.10 športové lezenie



kombinácia ženy, záverečná disciplína lezenie na obtiažnosť



14.35 atletika



400 m ženy, finále



14.50 atletika



1500 m ženy, finále



15.50 atletika



4 x 100 m muži, finále



--------------------------------------------



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



0.30 golf



ženy, 3. kolo



2.30 rýchlostná kanoistika



rozjazdy a štvrťfinále:



ženy C2 500 m

muži C1 1000 m

ženy K4 500 m

3.30 muži K4 500 m /BALÁŽ, MYŠÁK, VLČEK, BOTEK/



3.20 moderná gymnastika



viacboj jednotlivkýň, kvalifikácia



6.00 volejbal ženy



semifinále (6.00 a 14.00)



6.40 basketbal ženy



semifinále (6.40 a 13.00)



7.00 vodné pólo muži



o 5.-8. miesto (7.00 a 11.20)



7.00 vodné pólo muži



semifinále (8.30 a 12.50)



9.10 dráhová cyklistika



šprint muži, semifinále



10.00 hádzaná ženy



semifinále (10.00 a 14.00)



10.30 športové lezenie



rýchlosť ženy



11.30 športové lezenie



bouldering ženy



12.30 synchronizované plávanie



tímy, technické zostavy



13:25 atletika



rozbehy 4 X 400 m muži