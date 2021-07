PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - sobota, 31. júla

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



SOBOTA 31. JÚLA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



0.30 triatlon



miešaná štafeta



3.30 plávanie



finále:



100 m motýlik muži

200 m znak ženy

800 m voľný spôsob ženy

miešaná štafeta 4 x 100 m polohovka



4.50 vzpieranie



muži do 96 kg, skupina B

muži do 81 kg, skupina B



5.00 tenis



dvojhra ženy, finále a o 3 . miesto

dvojhra muži, o 3 . miesto

štvorhra ženy, o 3 . miesto

miešaná štvorhra, o 3 . miesto



6.30 strelectvo



trap mix

6.30 o 3. miesto, 7.00 finále

/? - REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, VARGA, KOVAČÓCY, ŠPOTÁKOVÁ/



6.39 box



ženy do 57 kg

6.39 prvé semifinále, 12.39 druhé semifinále



7.30 jachting



windsurfing RS:X ženy, muži



7.50 skoky na trampolíne



finále muži



8.50 vzpieranie



muži do 81 kg, skupina A



9.00 strelectvo



finále ľubovoľná malokalibrovka 3x40 - ženy



9.30 lukostreľba



súťaž jednotlivcov muži

9.30 o 3. miesto, 9.45 finále



10.00 džudo



miešané družstvá

10.00 o 3. miesto, 11.30 finále



10.30 ragby



ženy

10.30 o 3. miesto, 11.00 finále



11.00 bedminton



štvorhra muži

finále a o 3. miesto



11.30 šerm



šabľa družstvá ženy

11.30 o 3. miesto, 12.30 finále



12.50 vzpieranie



muži do 96 kg, skupina A



13.15 atletika



finále:



13.15 disk muži

14.35 miešaná štafeta 4 x 400 m

14.50 100 m ženy



--------------------------------------------



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



0.30 golf



muži, 3. kolo

/SABBATINI/



2.00 atletika



rozbehy a kvalifikácie:



400 m prek. ženy /ZAPLETALOVÁ/

disk ženy

žrď muži

800 m muži

100 m prek. ženy

100 m muži



2.00 strelectvo



trap mix, kvalifikácia

/REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, VARGA, KOVAČÓCY, ŠPOTÁKOVÁ/



2.00 ragby ženy



2.00 o 11. miesto

2.30 o 9. miesto

4.00 a 4.30 semifinále

9.30 o 7. miesto

10.00 o 5. miesto



2.00 volejbal ženy



2.00 A-skupina: Dominikánska rep. - Keňa

4.05 B-skupina: USA - ROC

7.20 B-skupina: Argentína - Turecko

9.25 A-skupina: Srbsko - Brazília

12.40 A-skupina: Japonsko - Kórejská rep.

14.45 B-skupina: Čína - Taliansko



2.00 hádzaná ženy



2.00 A-skupina: Angola - Japonsko

4.00 A-skupina: Čierna Hora - Kórejská rep.

7.15 B-skupina: ROC - Francúzsko

9.15 B-skupina: Brazília - Švédsko

12.30 B-skupina: Maďarsko - Španielsko

14.30 A-skupina: Nórsko - Holandsko



2.30 pozemný hokej ženy



2.30 B-skupina: Čína - N. Zéland

3.00 B-skupina: Japonsko - Španielsko

4.45 B-skupina: Argentína - Austrália

5.15 A-skupina: India - JAR

11.30 A-skupina: Nemecko - Holandsko

13.45 A-skupina: Írsko - V. Británia



3.00 basketbal muži



3.00 A-skupina: Irán - Francúzsko

6.40 B-skupina: Taliansko - Nigéria

10.20 B-skupina: Austrália - Nemecko

14.00 A-skupina: USA - Česko



3.00 vodné pólo muži



3.00 B-skupina: Čierna Hora - Kazachstan

4.30 B-skupina: Austrália - Španielsko

7.00 A-skupina: USA - Maďarsko

8.30 B-skupina: Chorvátsko - Srbsko

11.20 A-skupina: Taliansko - Japonsko

12.50 A-skupina: JAR - Grécko



10.00 futbal muži



štvrťfinále (10.00, 11.00, 12.00 a 13.00)



11.00 bedminton



ženy, semifinále



12.10 atletika



rozbehy, semifinále a kvalifikácie:



diaľka muži

100 m ženy, semifinále

12.45 100 m muži, rozbehy /VOLKO/

13.50 800 m ženy, semifinále /? - GAJANOVÁ/