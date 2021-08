PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - sobota, 7. augusta

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



SOBOTA 7. AUGUSTA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



0.00 atletika



maratón ženy



0.30 golf



ženy, 4. kolo



3.00 plážový volejbal



muži o 3. miesto



4.22 rýchlostná kanoistika



4.22 ženy C2 500 m, finále

4.39 muži C1 1000 m, finále

5.00 ženy K4 500 m, finále

5.19 muži K4 500 m, finále /? - BALÁŽ, MYŠÁK, VLČEK, BOTEK/



4.30 basketbal



muži finále



4.30 plážový volejbal



muži finále



5.00 bejzbal



muži o 3. miesto



6.30 volejbal



muži o 3. miesto



6.40 vodné pólo



ženy o 3. miesto



7.00 box



7.00 muži do 52 kg, finále

7.15 ženy do 51 kg, finále

7.45 muži do 75 kg, finále

8.15 ženy do 69 kg, finále



8.00 skoky do vody



skoky z 10 m veže muži



8.20 moderná gymnastika



finále súťaže jednotlivkýň



9.00 basketbal



ženy o 3. miesto



9.30 vodné pólo



ženy finále



9.55 dráhová cyklistika



madison muži



10.00 hádzaná



muži o 3. miesto



12.00 bejzbal



muži finále



12.10 karate



kumite ženy nad 61 kg

12.10 semifinále, 12.45 finále



12.27 karate



kumite muži nad 75 kg

12.27 semifinále, 12.55 finále



12.30 synchronizované plávanie



družstvá voľné zostavy



12.30 moderný päťboj



záver súťaže jednotlivcov



12.30 zápasenie



voľný štýl muži do 65 kg

12.30 o 3. miesto, 12.55 finále



12.35 atletika



výška ženy, finále



12.45 atletika



10.000 m ženy



13.00 atletika



oštep muži, finále



13.05 zápasenie



voľný štýl muži do 97 kg

13.05 o 3. miesto, 13.30 finále



13.30 futbal



muži finále



13.40 atletika



1500 m muži, finále



13.45 jazdectvo



parkúr družstvá, finále



13.55 zápasenie



voľný štýl ženy do 50 kg

13.55 o 3. miesto, 14.20 finále



14.00 hádzaná



muži finále



14.15 volejbal



muži finále



14.30 atletika



4 x 400 m ženy, finále



14.50 atletika



4 x 400 m muži, finále



--------------------------------------------



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



2.30 rýchlostná kanoistika



semifinále:



ženy C2 500 m

muži C1 1000 m

ženy K4 500 m

3.14 muži K4 500 m /? - BALÁŽ, MYŠÁK, VLČEK, BOTEK/



2.30 vodné pólo ženy



2.30 o 7. miesto

4.00 o 5. miesto



3.00 moderná gymnastika



spoločné skladby, kvalifikácia



9.39 dráhová cyklistika



ženy, štvrťfinále