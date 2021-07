PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - streda, 28. júla

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



STREDA 28. JÚLA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



1.00 surfing



shortboard ženy



1.00 o 3. miesto, 2.30 finále

1.45 surfing



shortboard muži



1.45 o 3. miesto, 3.15 finále



2.18 veslovanie



finále dvojskif ženy



2.30 veslovanie



finále dvojskif muži



2.50 veslovanie



finále párová štvorka ženy



3:10 veslovanie



finále párová štvorka muži



3.41 plávanie



finále:



200 m voľný spôsob ženy

200 m motýlik muži /? - NAGY/

200 m polohovka ženy

1500 m voľný spôsob ženy

4 x 200 m voľný spôsob muži



4.30 cestná cyklistika



časovka jednotlivcov ženy



6.50 vzpieranie



muži do 73 kg, skupina B



7.00 cestná cyklistika



časovka jednotlivcov muži

/J. SAGAN, KUBIŠ/



8.00 skoky do vody



synchronizované skoky z 3 m dosky muži



10.30 jazdectvo



finále drezúra jednotlivci



10.30 ragby muži



10.30 o 3. miesto, 11.00 finále



11.18 džudo



ženy do 70 kg

11.18 o 3. miesto, 11.38 finále



11.30 šerm



šabľa družstvá

11.30 o 3. miesto, 12.30 finále



11.49 džudo



muži do 90 kg

11.49 o 3. miesto, 12.09 finále



12.15 športová gymnastika



finále viacboj mužov



12.50 vzpieranie



muži do 73 kg, skupina A



13.45 3x3 basketbal



ženy:

13.45 o 3. miesto, 14.55 finále



14.15 3x3 basketbal



muži:

14.15 o 3. miesto, 15.25 finále



--------------------------------------------



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



2.00 strelectvo



trap ženy, kvalifikácia 1. deň

/REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, ŠPOTÁKOVÁ/



2.00 volejbal muži



2.00 A-skupina: Kanada - Irán

4.05 B-skupina: USA - Tunisko

7.20 B-skupina: Argentína - Francúzsko

9.25 A-skupina: Poľsko - Venezuela

12.40 A-skupina: Japonsko - Taliansko

14.45 B-skupina: Brazília - ROC



2.00 hádzaná muži



2.00 B-skupina: Dánsko - Bahrajn

4.00 B-skupina: Švédsko - Portugalsko

7.15 B-skupina: Japonsko - Egypt

9.15 A-skupina: Nórsko - Argentína

12.30 A-skupina: Brazília - Španielsko

14.30 A-skupina: Francúzsko - Nemecko



2.25 strelectvo



trap muži, kvalifikácia 1. deň

/KOVAČÓCY, VARGA/



2.30 pozemný hokej ženy



2.30 A-skupina: Holandsko - JAR

3.00 A-skupina: V. Británia - India

4.45 B-skupina: N. Zéland - Španielsko

5.15 A-skupina: Nemecko - Írsko

11.30 B-skupina: Japonsko - Austrália

12.00 B-skupina: Argentína - Čína



2.56 lukostreľba



ženy 1. kolo

/BARÁNKOVÁ - podľa nasadenia/



3.00 stolný tenis



dvojhra ženy štvrťfinále

/? - BALÁŽOVÁ/



3.00 basketbal muži



3.00 B-skupina: Nigéria - Nemecko

6.40 A-skupina: USA - Irán

10.20 B-skupina: Taliansko - Austrália

14.00 A-skupina: Česko - Francúzsko



3.30 plávanie



semifinále:



100 m voľný spôsob muži

200 m motýlik ženy

200 m prsia muži



3.35 lukostreľba



ženy 2. kolo

/? - BARÁNKOVÁ/



4.00 stolný tenis



dvojhra muži štvrťfinále

/? - JANG WANG/



4.00 tenis



dvojhra muži osemfinále /? - GOMBOS, KLEIN/

dvojhra ženy štvrťfinále

štvorhra muži semifinále /? - POLÁŠEK-KLEIN/

miešaná štvorhra osemfinále



04.00 bedminton



ženy, základná F-skupina:

Liová (Kan.-9) - REPISKÁ



4.00 ragby muži



semifinále (4.00 a 4.30)



6.00 vodný slalom



6.00 C1 ženy, kvalifikácia 1. kolo /ŠKÁCHOVÁ/

6.47 K1 muži, kvalifikácia 1. kolo /GRIGAR/

7.57 C1 ženy, kvalifikácia 2. kolo /ŠKÁCHOVÁ/

8.45 K1 muži, kvalifikácia 1. kolo /GRIGAR/



7.00 vodné pólo ženy



7.00 B-skupina: Maďarsko - USA

8.30 A-skupina: Kanada - JAR

11.20 B-skupina: Čína - Japonsko

12.50 A-skupina: Holandsko - Španielsko



7.30 šerm



šabľa muži družstvá, o 5. miesto



10.00 ragby



muži, o 5. miesto



10.00 futbal muži



10.00 D-skupina: Saudská Arábia - Brazília

10.00 D-skupina: Nemecko - Pobrežie Slonoviny

10.30 B-skupina: Rumunsko - N. Zéland

10.30 B-skupina: Kórejská rep. - Honduras

13.00 C-skupina: Austrália - Egypt

13.00 C-skupina: Španielsko - Argentína

13.30 A-skupina: Francúzsko - Japonsko

13.30 A-skupina: JAR - Mexiko



10.00 3x3 basketbal



ženy, semifinále (10.00 a 11.10)



10.30 3x3 basketbal



ženy, semifinále (10.30 a 11.40)



12.00 plávanie



rozplavby:



100 m voľný spôsob ženy

200 m znak muži

12.52 200 m prsia ženy /PODMANÍKOVÁ/

200 m polohovka muži

4 x 200 m voľný spôsob ženy



13.45 pozemný hokej muži



13.45 A-skupina: Japonsko - Španielsko

14.15 A-skupina: Austrália - N. Zéland