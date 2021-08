PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - streda, 4. augusta

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



STREDA 4. AUGUSTA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



2.00 atletika



400 m prek. ženy, finále



5.30 skejtbording



disciplína park ženy, finále



7.00 box



ženy do 51 kg

7.00 1. semifinále, 7.15 2. semifinále



7.30 box



ženy do 69 kg

7.30 1. semifinále, 7.48 2. semifinále



7.30 jachting



trieda 470er muži, finálová jazda



8.03 box



muži nad 91 kg

8.03 1. semifinále, 8.18 2. semifinále



8.30 jachting



trieda 470er ženy, finálová jazda



8.35 box



muži do 81 kg, finále



10.45 dráhová cyklistika



stíhačka družstiev 4000 m muži, finále a o 3. miesto



12.30 synchronizované plávanie



dvojice ženy, finále



12.30 zápasenie



grécko-rímske muži do 67 kg

12.30 o 3. miesto, 12.55 finále



13.00 atletika



3000 m prek. ženy, finále



13.05 zápasenie



grécko-rímske muži do 87 kg

13.05 o 3. miesto, 13.30 finále



13.15 atletika



kladivo muži, finále



13.55 zápasenie



voľný štýl ženy do 62 kg

13.55 o 3. miesto, 14.20 finále



14.00 jazdectvo



parkúr jednotlivci, finále



14.05 atletika



800 m muži, finále



14.55 atletika



200 m muži, finále



23.30 diaľkové plávanie



10 km muži



--------------------------------------------



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



0.30 golf



ženy, 1. kolo



2.00 atletika



semifinále a kvalifikácie:



desaťboj muži

oštep muži

sedemboj ženy

110 m prek. muži



2.00 plážový volejbal muži



štvrťfinále



2.00 volejbal ženy



štvrťfinále (2.00, 6.00, 10.00 a 14.30)



2.30 rýchlostná kvalifikácia



rozjazdy a štvrťfinále:



muži K1 200 m

ženy C1 200 m

ženy K1 500 m

muži K2 1000 m (3.54 rozjazdy, 5.21 štvrťfinále) /BALÁŽ, BOTEK/



2.30 hádzaná ženy



štvrťfinále (2.30, 6.15, 10.00 a 13.45)



3.00 basketbal ženy



štvrťfinále (3.00, 6.40, 10.20 a 14.00)



7.30 stolný tenis



družstvá ženy, semifinále



3.30 pozemný hokej ženy



semifinále (3.30 a 12.00)



4.30 zápasenie



voľný štýl muži do 86 kg, 1. kolo a štvrťfinále /MAKOJEV/



7.00 vodné pólo muži



štvrťfinále (7.00, 8.30, 11.20 a 12.50)



7.30 stolný tenis



družstvá muži, semifinále



11.30 atletika



semifinále a kvalifikácie:



desaťboj muži

1500 m ženy

sedemboj ženy

400 m ženy



11.35 zápasenie



voľný štýl muži do 86 kg, semifinále /? - MAKOJEV/



12.00 bejzbal muži



semifinále