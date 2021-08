PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - štvrtok, 5. augusta

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:

(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



ŠTVRTOK 5. AUGUSTA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



3.30 pozemný hokej



muži o 3. miesto



4.00 stolný tenis



družstvá ženy o 3. miesto



4.00 atletika



trojskok muži, finále



4.05 atletika



guľa muži, finále



4.27 rýchlostná kanoistika



4.27 muži K1 200 m, finále

4.43 ženy C1 200 m, finále

5.08 ženy K1 500 m, finále

5.34 muži K2 1000 m, finále /? - BALÁŽ, BOTEK/



4.55 atletika



110 m prek. muži, finále



5.30 skejtbording



disciplína park muži, finále



7.00 box



ženy do 60 kg

7.00 1. semifinále, 7.15 2. semifinále



7.30 box



muži do 52 kg

7.30 1. semifinále, 7.48 2. semifinále



8.00 skoky do vody



skoky z 10 m veže ženy



8.03 box



muži do 75 kg

8.03 1. semifinále, 8.18 2. semifinále



8.35 box



muži do 57 kg, finále



9.30 atletika



chôdza 20 km muži /ÚRADNÍK/



10.00 futbal



ženy o 3. miesto



10.45 dráhová cyklistika



10.45 keirin ženy, finále

10.55 omnium muži, finále



12.00 atletika



desaťboj muži - 1500 m

sedemboj ženy - 800 m



12.00 pozemný hokej



muži finále



12.20 atletika



žrď ženy, finále



12.30 stolný tenis



družstvá ženy finále



12.30 karate



kata ženy

12.30 o 3. miesto, 12.50 finále



12.30 zápasenie



voľný štýl muži do 57 kg

12.30 o 3. miesto, 12.55 finále



13.05 zápasenie



voľný štýl muži do 86 kg

13.05 o 3. miesto, 13.30 finále

/? - MAKOJEV/



13.05 karate



kumite muži do 67 kg

13.05 semifinále, 13.40 finále



13.22 karate



kumite ženy do 55 kg

13.22 semifinále, 13.50 finále



13.55 zápasenie



voľný štýl ženy do 57 kg

13.55 o 3. miesto, 14.20 finále



14.00 atletika



400 m muži, finále



14.10 športové lezenie



kombinácia muži, záverečná disciplína lezenie na obtiažnosť



22.30 atletika



chôdza 50 km muži

/TÓTH, MORVAY/



--------------------------------------------



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



0.30 golf



ženy, 2. kolo



2.00 atletika



rozbehy a kvalifikácie:



desaťboj muži

výška ženy

sedemboj ženy

4 x 100 m ženy

4 x 100 m muži



2.00 plážový volejbal ženy



semifinále (2.00 a 14.00)



3.00 plážový volejbal muži



semifinále (3.00 a 15.00)



2.30 rýchlostná kanoistika



semifinále:



muži K1 200 m

ženy C1 200 m

ženy K1 500 m

3.12 muži K2 1000 m /BALÁŽ, BOTEK/



6.00 volejbal muži



semifinále (6.00 a 14.00)



6.00 moderný päťboj



ženy šerm



6.15 basketbal muži



semifinále (6.15 a 13.00)



7.00 vodné pólo ženy



o 5.-8. miesto (7.00 a 11.20)



8.03 box



muži do 75 kg, semifinále



8.30 vodné pólo ženy



semifinále (8.30 a 12.50)



6.00 moderný päťboj



muži šerm



9.45 dráhová cyklistika



šprint muži, štvrťfinále



10:00 hádzaná muži



semifinále (10.00 a 14.00)



10.30 športové lezenie



rýchlosť muži



11.30 športové lezenie



bouldering muži



12.00 bejzbal muži



semifinále



12.15 atletika



rozbehy, semifinále a kvalifikácie:



desaťboj muži

rozbehy 4 x 400 m ženy

semifinále 1500 m muži

ženy sedemboj