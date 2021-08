PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 TOKIO - utorok, 3. augusta

PROGRAM SÚŤAŽÍ OH2020 Tokio:



(termíny SELČ, v dejisku plus 7 hodín):



UTOROK 3. AUGUSTA:



MEDAILOVÉ ROZHODNUTIA:



3.50 atletika



diaľka ženy, finále



4.30 box



muži do 57 kg

4.30 1. semifinále, 11.03 2. semifinále



4.37 rýchlostná kanoistika



4.37 ženy K1 200 m, finále

4.54 muži C2 1000 m, finále

5.21 muži K1 1000 m, finále

5.47 ženy K2 500 m, finále



5.18 box



muži do 91 kg

5.18 1. semifinále, 11.50 2. semifinále



5.20 atletika



400 m prek. muži, finále



6.05 box



ženy do 57 kg, finále



6.50 vzpieranie



muži do 109 kg, skupina B



7.30 jachting



trieda Finn-Dinghy muži, finálová jazda



8.00 skoky do vody



skoky z 3 m dosky muži



8.30 jachting



trieda Nacra 17, finálová jazda



10.00 športová gymnastika



bradlá muži, finále



10.05 dráhová cyklistika



10.05 stíhačka družstiev 4000 m ženy, finále a o 3. miesto

10.35 tímový šprint muži, finále a o 3. miesto



10:53 športová gymnastika



kladina ženy, finále



11:42 športová gymnastika



hrazda muži, finále



12.05 box



muži do 69 kg, finále



12.20 atletika



žrď muži, finále



12.30 zápasenie



grécko-rímske muži do 77 kg

12.30 o 3. miesto, 12.55 finále



12.50 vzpieranie



muži do 109 kg, skupina A



13.05 zápasenie



grécko-rímske muži do 97 kg

13.05 o 3. miesto, 13.30 finále



13.35 atletika



kladivo ženy, finále



13.55 zápasenie



voľný štýl ženy do 68 kg

13.55 o 3. miesto, 14.20 finále



14.25 atletika



800 m ženy, finále



14.50 atletika



200 m ženy, finále



23.30 diaľkové plávanie



10 km ženy



INÉ (účasť SR, zápasy kolektívnych odvetví, významné kvalifikácie/(pred)kolá, rozplavby, rozjazdy):



2.00 atletika



rozbehy a kvalifikácie:



trojskok muži

1500 m muži

oštep ženy

400 m ženy

4.05 rozbehy 200 m muži /VOLKO/



2.00 plážový volejbal ženy



štvrťfinále



2.00 volejbal muži



štvrťfinále (2.00, 6.00, 10.00 a 14.30)



2.30 rýchlostná kanoistika



semifinále:



ženy K1 200 m

muži C2 1000 m

3.00 muži K1 1000 m /? - GELLE/

ženy K2 500 m



2.30 hádzaná muži



štvrťfinále (2.30, 6.15, 10.00 a 13.45)



3.00 basketbal muži



štvrťfinále (3.00, 6.40, 10.20 a 14.00)



12.30 stolný tenis



družstvá muži, ženy, štvrťfinále



3.30 pozemný hokej muži



semifinále (3.30 a 12.00)



7.00 vodné pólo ženy



štvrťfinále (7.00, 9.30, 11.20 a 12.50)



10.00 futbal muži



semifinále (10.00 a 13.00)



12.10 atletika



rozbehy, semifinále a kvalifikácie:



110 m prek. muži

guľa muži

5000 m muži

13.58 semifinále 200 m muži



12.30 stolný tenis



družstvá ženy, semifinále