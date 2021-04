Projekt futbalovej Superligy opustí aj AC Miláno

Miláno 21. apríla (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno je blízko k opusteniu projektu Európskej Superligy (ESL) a v najbližšom čase by to mal oficiálne potvrdiť. Stane sa už deviatym tímom spomedzi dvanástky zakladajúcich členov, ktorý z projektu odíde.



V stredu popoludní o tom informoval portál Sky Sports. Odchod z krachujúceho projektu súťaže neoznámili už len Real Madrid, FC Barcelona a Juventus Turín, no jeho predseda Andrea Agnelli už vyhlásil, že Superliga nevznikne.