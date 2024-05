Projekt Niké liga na dedine zavíta do Bošian

Bratislava 29. mája (TASR) - Projekt Niké liga na dedine ponúkne v nedeľu 2. júna o 17.00 h. zápas medzi Bošanmi a Žabokrekmi. Pôjde o duel siedmej ligy ObFZ Prievidza a cieľom projektu je preniesť najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž do dedinského prostredia a dopriať amatérskym klubom zažiť atmosféru ligového futbalu.



Fanúšikovia si budú môcť vychutnať zápas buď naživo na štadióne v Bošanoch, alebo v priamom prenose na platforme Voyo s televíznym štúdiom priamo z miesta. Stretnutie sa uskutoční pod taktovkou profesionálnych rozhodcov, ktorý budú mať k dispozícii aj VAR technológiu. "Tešíme sa, je to niečo výnimočné. Takéto zápasy tu nemávame často, očakávame väčšiu návštevnosť. Netrúfam si odhadnúť presný počet, ale sme veľká dedina a podujatie je spojené aj s Dňom detí v obci, takže to môže prekvapiť," povedal kapitán OFK Bošany Juraj Minarovič.



Na jeseň vyhrali Žabokreky nad Bošanmi 2:0. "Veľmi sa na tento zápas tešíme. Počas celej sezóny sme doma neprehrali a pre chalanov je to fantastická odmena za doterajšiu prácu. Je skvelé, že sa na dedinách robí takýto projekt, môže to pomôcť aj rozvoju futbalu. Výborný nápad," uviedol 24-ročný brankár Žabokrekov Denis Chudý. V minulosti pôsobil aj na najvyššej úrovni vo farbách AS Trenčín či trnavského Spartaku.