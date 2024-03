Projekt Školy idú na repre plní štadióny, duely videlo 27-tisíc detí

Bratislava 4. marca (TASR) - So záverečným zápasom slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov v TIPOS Slovenskej hokejovej lige (SHL) sa uzavrela aj tohtoročná kapitola projektu "Školy idú na repre". Myšlienka zaplniť zimné štadióny žiakmi a študentmi sa tešila veľkému záujmu, zápasy navštívilo dokopy viac ako 27.000 detí.



Atmosféru na zaplnených štadiónoch si pochvaľovali aj hráči. "Bolo to výborné. S chlapcami sme si vraveli, že by mali chodiť školy na každý zápas. Konečne to v hale poriadne žilo, deti fandili a všetci sme si to spoločne užili," uviedol v tlačovej správe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) útočník Filip Vrábeľ (dnes už hráč Prešova, pozn. red.) po dueli v Trebišove, ktorý sledovalo 1900 divákov.



Aj prešovský brankár Roman Kaľavský si užil zápas pred zaplneným hľadiskom, kam si našlo cestu spolu 3548 divákov: "Deti nám vytvorili naozaj výbornú atmosféru a tento zápas sme si užili." Aj pre hráčov JOJ ŠPORT Slovensko 18 boli duely pred početnou kulisou krásny zážitok a skvelá skúsenosť. "Atmosféra v Trebišove bola naozaj výborná. Pred toľkými deťmi sa hralo veľmi dobre a dovolím si povedať, že sme si za náš výkon zaslúžili aj vyhrať," vyjadril sa Andreas Straka.



Plné tribúny v Prešove si vychutnal aj Tomáš Pobežal, ktorý je už stabilný hráč extraligovej Nitry. Práve z tohto dôvodu nastúpil v drese "osemnástky" len na dva zápasy. "Kulisa v Prešove bola naozaj krásna a deti vytvorili skvelú atmosféru," vravel.



O účasť na zápasoch mladých reprezentantov bol veľký záujem. Dvanásť duelov videlo spolu 27.234 divákov. Priemer na jedno stretnutie tak činí 2269 divákov. Pilotné zápasy projektu sa odohrali už v predchádzajúcom ročníku, v tejto sezóne sa doň zapojili všetky kluby. "Keď sme pred sezónou s marketingovým manažérom Peťom Petrášom riešili túto aktivitu, povedali sme si, že by to mohlo byť zaujímavé. Mali sme s tým už skúsenosti z minulej sezóny, keď do toho išli Topoľčany a Martin," priblížil myšlienku dotiahnuť na zápasy reprezentačnej osemnástky študentov Rastislav Konečný, manažér športového oddelenia SZĽH. Projekt hodnotí pozitívne: "Som veľmi rád a touto cestou sa chcem aj poďakovať klubom, ktoré sa toho zhostili na výbornú. Zábery na plné štadióny naprieč celým Slovenskom mnohých uchvátili a aj samotné deti si užili zápasy. Myslím si, že stojí za to zopakovať si to aj v budúcej sezóne. Odkaz, ktorý to malo priniesť, to určite aj prinieslo."