Utorok 24. marec 2026
Prokuratúra rozšírila obvinenie na zamestnanca Dortmundu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Dortmund 24. marca (TASR) - Nemecká prokuratúra rozšírila obvinenia proti bývalému zamestnancovi futbalového klubu Borussia Dortmund týkajúce sa sexuálneho zneužívania. Vyšetrovatelia v súčasnosti prešetrujú 17 prípadov z 80. rokov až do roku 2017. Informovala o tom agentúre DPA.

Prvé obvinenia proti bývalému zamestnancovi klubu zverejnili vlani. Koncom roka 2025 prokurátori prehľadali dom podozrivého a zaistili niektoré zariadenia. Dortmund tiež zriadil externé vyšetrovanie a okamžite ukončil zmluvu so zamestnancom.
