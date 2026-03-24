Prokuratúra rozšírila obvinenie na zamestnanca Dortmundu
Prvé obvinenia proti bývalému zamestnancovi klubu zverejnili vlani.
Autor TASR
Dortmund 24. marca (TASR) - Nemecká prokuratúra rozšírila obvinenia proti bývalému zamestnancovi futbalového klubu Borussia Dortmund týkajúce sa sexuálneho zneužívania. Vyšetrovatelia v súčasnosti prešetrujú 17 prípadov z 80. rokov až do roku 2017. Informovala o tom agentúre DPA.
Prvé obvinenia proti bývalému zamestnancovi klubu zverejnili vlani. Koncom roka 2025 prokurátori prehľadali dom podozrivého a zaistili niektoré zariadenia. Dortmund tiež zriadil externé vyšetrovanie a okamžite ukončil zmluvu so zamestnancom.
