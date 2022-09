Prológ Okolo Slovenska pre Quick-Step, vyhral Vernon, Svrček 9.

Na snímke víťaz Brit Ethan Vernon (Quick-Step - Alpha Vinyl Belgicko WT) na trati prológu v cestnej cyklistike pretekov Okolo Slovenska 13. septembra 2022 v mestskej časti Petržalka v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke deviaty v poradí Slovák Martin Svrček (Quick-Step - Alpha Vinyl Belgicko WT) na trati prológu v cestnej cyklistike pretekov Okolo Slovenska 13. septembra 2022 v mestskej časti Petržalka v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

výsledky prológu (individuálna časovka na 7 km v Petržalke):



1. Ethan Vernon (V.Brit./Quick-Step Alpha Vinyl) 7:33,50 min

2. Josef Černý (ČR/Quick-Step Alpha Vinyl) +6,73 s

3. Michael Mörköv (Dán./Quick-Step Alpha Vinyl) +14,76

4. Loe van Belle (Hol./Jumbo-Visma) +14,84

5. Jakub Otruba (ČR/Elkov-Kasper) +18,08

6. Maikel Zijlaard (Hol./VolkerWessels Cycling Team) +18,68

7. Zdeněk Štybar (ČR/Quick-Step Alpha Vinyl) +19,81

8. Stefan de Bod (JAR/Astana Qazaqstan) +21,06

9. Martin SVRČEK (SR/Quick-Step Alpha Vinyl) +21,77

10. Liam Bertazzo (Tal./Maloja Pushbikers) +24,08

... 47. Matúš ŠTOČEK (SR/ATT Investments) +38,56

60. Andrej LIŠKA (reprezentácia SR) +42,18

65. Marek ČANECKÝ +43,74

71. Dávid KAŠKO (obaja SR/Dukla Banská Bystrica) +45,24



Bratislava 13. septembra (TASR) - Úvodný prológ 66. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska vyhral Brit Ethan Vernon. Jazdec stajne Quick-Step Alpha Vinyl zvládol individuálnu časovku v uliciach Petržalky za 7:33,50 minúty a je aj prvý držiteľ žltého dresu pre lídra celkového poradia. Na druhom a treťom mieste skončili jeho tímoví kolegovia Čech Jozef Černý (+6,73 s) a Dán Michael Mörköv (+14,76 s). Zo 16 domácich pretekárov v pelotóne obstál najlepšie ďalší jazdec Quick-Stepu Martin Svrček, ktorý finišoval na 9. mieste so stratou 21,77 sekundy.Pre dvadsaťdvaročného Vernona to bolo len druhé víťazstvo medzi profesionálmi, prvé dosiahol tento rok v 5. etape pretekov Okolo Katalánska.povedal Vernon, ktorý štartuje prvýkrát na Slovensku:Spokojný so svojím výkonom bol aj najlepší Slovák Svrček. Pre devätnásťročného mladíka je to premiéra na etapových pretekoch v drese Quick-Stepu, keďže v prvej polovici roka jazdil za farmársky tím Biesse-Carrera. Navyše tento rok bojoval so zranením a zdravotnými problémami.povedal.Pred prológom, ktorý odštartoval aj finišoval pri dostihovej dráhe v Petržalke, prebehol krátky ceremoniál s predstavovaním jednotlivých stajní. Tento rok sa na štart postavilo dokopy 21 sedemčlenných tímov vrátane štyroch z elitnej kategórie UCI WorldTeam. Okrem Quick-Stepu aj Jumbo-Visma, Astana Qazaqstan a Izrael-Premier Tech. Domácu scénu zastupujú kontinentálna Dukla Banská Bystrica a národná reprezentácia, v ktorej sa predstavil aj Juraj Sagan. Okrem toho štartovali aj Svrček a Matúš Štoček (ATT Investments).Prológ odštartoval Poliak Bartosz Rudyk z tímu Santic – Wibatech, z domácich jazdcov začal ako prvý ukrajovať zo sedemkilometrovej trate Filip Lohinský z Dukly. Prvý čas na porovnanie s ostatnými stanovil Liam Bertazzo z tímu Maloja Pushbikers, ktorý zvládol trať za 7:57 min. Juraj Sagan mal čas 8:26 min a Štoček bol o 14 sekúnd rýchlejší. David Dekker z Jumba bol len o sekundu pomalší ako líder pretekov. Potom už vyrazil na trať Svrček a jediný slovenský zástupca vo WorldTeams sa pred domácimi divákmi predviedol parádne, keď bol o dve sekundy rýchlejší ako Bertazzo. Z ďalších pretekárov na štarte ho prekonal až Holanďan Loe van Belle z Jumba (7:48 min) a jeho čas potom ešte vylepšil len o osem stotín Mörköv. Ani tomu však prvenstvo nevydržalo a z triumfu sa nakoniec tešil iný pretekár Quick-Stepu, Vernon s časom 7:33 min. Z ďalších na štarte ohrozil najlepší čas už len Černý, ktorý sa dostal na druhé miesto a skompletizoval víťazný hetrik belgického tímu. Svrček skončil nakoniec deviaty.Z ďalších slovenských cyklistov obsadil Štoček 47. miesto so stratou +38,56 s, Andrej Liška (reprezentácia SR) bol 60., o päť priečok nižšie skončil Marek Čanecký a Dávid Kaško bol 71. (obaja SR/Dukla Banská Bystrica).V stredu je na programe 1. etapa zo Šamorína do Trnavy dlhá 142,3 km s tromi rýchlostnými prémiami a jednou horskou na Červenom kameni (1,5 km, 6,3%).