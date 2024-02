Protesty pomohli, DFL nepredá marketingové práva externému investorovi

Frankfurt 21. februára (TASR) - Nemecká futbalová liga (DFL) sa po rozsiahlych fanúšikovských protestoch rozhodla upustiť od miliardového plánu priviesť do dvoch najvyšších súťaží externého investora. Oznámil to výkonný riaditeľ DFL Hans-Joachim Watzke.



V stredu sa konalo mimoriadne zasadnutie výkonného výboru DFL, ktorý sa jednohlasne zhodol, že k predaju časti vysielacích práv nedôjde. "Vzhľadom na aktuálny vývoj sa už úspešné pokračovanie procesu nezdá možné. Aj keď veľká väčšina je za nevyhnutnosť strategického partnerstva," uviedol Watzke.



DFL plánovala predaj práv za jednu miliardu eur. Jediný zostávajúci potenciálny kupec bol súkromný kapitálový investor CVC Capital Partners, ktorý ponúkol túto sumu za dvadsaťročný podiel z výnosov z vysielania a sponzorstva.



Pôvodný zámer odsúhlasilo začiatkom decembra 24 z 36 klubov dvoch najvyšších súťaží. Rozhodnutie však vyvolalo veľkú nevôľu u fanúšikov, ktorí protestovali počas zápasov a viacero z nich museli na niekoľko minút prerušiť. Futbaloví priaznivci sa obávajú, že nový investor by získal moc v rozhodovaní o začiatkoch zápasov a mohol by presadiť aj konanie stretnutí mimo Nemecka. Informovala agentúra dpa.