Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
< sekcia Šport

Slováci vyhrávajú proti Dánsku 1:0 po prvej tretine

.
Na snímke Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22) a Oliver Okuliar (8) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (nie je na snímke, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili vo štvrtok na svoj štvrtý zápas na MS proti Dánsku v bránke so Samuelom Hlavajom.

Autor TASR
,aktualizované 
Fribourg 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti viedli nad Dánskom 1:0 po 1. tretine ich štvrtého zápasu v základnej B-skupine na MS vo Fribourgu. Do vedenia išli v 10. minúte po zásahu Martina Chromiaka v presilovej hre.

MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Dánsko - Slovensko 0:1 po 1. tretine

Gól: 10. Chromiak (K. Pospíšil, Okuliar)


ZOSTAVY: Proti Dánom nastúpili Slováci v bránke s Hlavajom


Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili vo štvrtok na svoj štvrtý zápas na MS proti Dánsku v bránke so Samuelom Hlavajom. Dvadsaťštyriročný brankár sa vrátil do zostavy po dvojzápasovej absencii zavinenej zdravotnými problémami, v prvom dueli vychytal víťazstvo nad Nórskom 2:1. Vo štvrtom útoku figuroval opäť Aurel Nauš, ktorý absolvoval v utorok svoju premiéru na MS v zápase proti Slovincom (5:4 sn). Tréner Vladimír Országh nominoval na zápas sedem obrancov a trinásť útočníkov. Mimo zostavy boli brankár Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočník Servác Petrovský.

Na snímke brankári zľava Samuel Hlavaj a Adam Gajan (obaja Slovensko) sa povzbudzujú pred zápasom základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026.
Foto: TASR - Veronika Mihaliková


Tímy vykorčuľovali na ľad vo fribourskej BCF Aréne v týchto zostavách:



Dánsko: Sögaard – Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Schmidt-Svejstrup – Aagaard, True, Olesen – Blichfeld, Wejse, Russell – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen

Slovensko: Hlavaj - Kmec, P. Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik



/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

Slovensko otvorilo honorárny konzulát vo fínskom Tampere

SEZÓNA KLIEŠŤOV JE TU: Po dažďoch ich bude zrejme viac

Vrchol Mount Everestu zdolalo 274 ľudí, rekordný počet za jediný deň