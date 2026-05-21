< sekcia Šport
Slováci vyhrávajú proti Dánsku 1:0 po prvej tretine
Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili vo štvrtok na svoj štvrtý zápas na MS proti Dánsku v bránke so Samuelom Hlavajom.
Autor TASR,aktualizované
Fribourg 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti viedli nad Dánskom 1:0 po 1. tretine ich štvrtého zápasu v základnej B-skupine na MS vo Fribourgu. Do vedenia išli v 10. minúte po zásahu Martina Chromiaka v presilovej hre.
ZOSTAVY: Proti Dánom nastúpili Slováci v bránke s Hlavajom
Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili vo štvrtok na svoj štvrtý zápas na MS proti Dánsku v bránke so Samuelom Hlavajom. Dvadsaťštyriročný brankár sa vrátil do zostavy po dvojzápasovej absencii zavinenej zdravotnými problémami, v prvom dueli vychytal víťazstvo nad Nórskom 2:1. Vo štvrtom útoku figuroval opäť Aurel Nauš, ktorý absolvoval v utorok svoju premiéru na MS v zápase proti Slovincom (5:4 sn). Tréner Vladimír Országh nominoval na zápas sedem obrancov a trinásť útočníkov. Mimo zostavy boli brankár Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočník Servác Petrovský.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Dánsko - Slovensko 0:1 po 1. tretine
Gól: 10. Chromiak (K. Pospíšil, Okuliar)
Dánsko - Slovensko 0:1 po 1. tretine
Gól: 10. Chromiak (K. Pospíšil, Okuliar)
ZOSTAVY: Proti Dánom nastúpili Slováci v bránke s Hlavajom
Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili vo štvrtok na svoj štvrtý zápas na MS proti Dánsku v bránke so Samuelom Hlavajom. Dvadsaťštyriročný brankár sa vrátil do zostavy po dvojzápasovej absencii zavinenej zdravotnými problémami, v prvom dueli vychytal víťazstvo nad Nórskom 2:1. Vo štvrtom útoku figuroval opäť Aurel Nauš, ktorý absolvoval v utorok svoju premiéru na MS v zápase proti Slovincom (5:4 sn). Tréner Vladimír Országh nominoval na zápas sedem obrancov a trinásť útočníkov. Mimo zostavy boli brankár Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočník Servác Petrovský.
Tímy vykorčuľovali na ľad vo fribourskej BCF Aréne v týchto zostavách:
Dánsko: Sögaard – Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Schmidt-Svejstrup – Aagaard, True, Olesen – Blichfeld, Wejse, Russell – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen
Slovensko: Hlavaj - Kmec, P. Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik
Dánsko: Sögaard – Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Andersen, Schmidt-Svejstrup – Aagaard, True, Olesen – Blichfeld, Wejse, Russell – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen
Slovensko: Hlavaj - Kmec, P. Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /