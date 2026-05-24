Proti Kanade opäť v bránke Hlavaj - zostavy nedeľného zápasu

Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) chytá puk do lapačky počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu vo štvrtok 21. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Fribourg 24. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj šiesty zápas v základnej B-skupine MS vo Švajčiarsku proti Kanade v bránke so Samuelom Hlavajom. V pozícii dvojky bol pripravený Adam Gajan. V zostave bol opäť aj Servác Petrovský a to v pozícii trinásteho útočníka. Naopak sa do nej nevošli brankár Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočník Jakub Minárik. V prvej obrannej formácii hral Patrik Koch, ktorý nastúpil na svoj 100. zápas v národnom tíme.

Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:

Slovensko: Hlavaj - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský

Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Vilardi, Thomas, Scheifele - Tavares, O'Reilly, Holloway - Martone, Minten, Brown – Finnie



/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
