Proti Kanade opäť v bránke Hlavaj - zostavy nedeľného zápasu
V pozícii dvojky bol pripravený Adam Gajan. V zostave bol opäť aj Servác Petrovský a to v pozícii trinásteho útočníka.
Autor TASR
Fribourg 24. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj šiesty zápas v základnej B-skupine MS vo Švajčiarsku proti Kanade v bránke so Samuelom Hlavajom. V pozícii dvojky bol pripravený Adam Gajan. V zostave bol opäť aj Servác Petrovský a to v pozícii trinásteho útočníka. Naopak sa do nej nevošli brankár Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočník Jakub Minárik. V prvej obrannej formácii hral Patrik Koch, ktorý nastúpil na svoj 100. zápas v národnom tíme.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:
Slovensko: Hlavaj - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský
Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Vilardi, Thomas, Scheifele - Tavares, O'Reilly, Holloway - Martone, Minten, Brown – Finnie
