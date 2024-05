Proti Lotyšom hrajú naši bez zmien v súpiske. Súperovi ide o všetko

Ostrava 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na nedeľný zápas proti Lotyšsku (od 20.20 h) bez zmien v zložení formácií. Slováci sa vo svojom predposlednom zápase ostravskej skupiny MS pokúsia získať istotu postupu do štvrťfinále. V náročnejšej pozícii sú obhajcovia bronzových medailí Lotyši, pre ktorých by prípadná prehra znamenala koniec už po základnej skupine.



Slováci mali v nedeľu dobrovoľné predzápasové rozkorčuľovanie, na ktorom sa z korčuliarov objavili iba Viliam Čacho a Martin Faško-Rudáš, ktorí nehrali v sobotňajšom zápase s Francúzskom (4:2). V bránke sa striedali Stanislav Škorvánek s Matejom Tomekom. Tréneri síce tradične neprezradili meno brankára, ktorý nastúpi proti Lotyšom, formácie však budú rovnaké ako proti Francúzom: "Žiadne zmeny. Ideme do zápasu tak, ako sme ho odohrali včera," poznamenal asistent trénera SR Róbert Petrovický. Slováci majú druhýkrát na šampionáte tzv. "back to back" zápas, teda dva zápasy v priebehu dvoch dní. Duel s Francúzskom im ubral sily, po zápase hovorili najmä o vyššej teplote v hale. "Nebolo to jednoduché, no podmienky sú pre všetkých rovnaké. Verím, že hráči si počas dňa odpočinú a zregenerujú. Mnohí sú zvyknutí hrať zápasy v dvoch dňoch po sebe," konštatoval Petrovický.



Brankár Stanislav Škorvánek bol pri tom, keď Slováci vlani zdolali Lotyšov 2:1. Bolo to pre nich historicky prvé víťazstvo nad týmto súperom na MS. Zmaril 27 striel a prekonal ho iba Rodrigo Abols, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1. Vtedy išlo pre Lotyšov o druhý zápas na MS, po ktorom mali síce na konte nulu, no následne zvíťazili v piatich dueloch skupiny za sebou a do štvrťfinále postúpili z 3. miesta. Teraz sú v náročnejšej pozícii a dva zápasy pred koncom skupiny majú iba sedem bodov, teda o jeden menej než vlani o takomto čase. Po zápase so Slovenskom uzavrú skupinu duelom s USA. "Už nemajú čo stratiť. Do konca základnej skupiny odohrajú ešte dva zápasy a musia v oboch zvíťaziť, aby hrali vo štvrťfinále. Nečaká nás nič jednoduché. Musíme sa na to dobre pripraviť, keďže sme včera hrali," uviedol Škorvánek.



V tíme Lotyšska má bývalého klubového spoluhráča Kasparsa Daugavinša, ktorý je kapitán a líder svojho tímu. Na MS je so štyrmi gólmi najlepší strelec tímu a so šiestimi bodmi aj jeho najproduktívnejší hráč. "Ide z neho veľká skúsenosť. Prešiel si najlepšími svetovými ligami. Je šikovný a aj na tomto šampionáte mu to 'sype'. Musíme si dať na neho pozor a nedávať mu priestor najmä v presilovke. Vie zakončiť alebo aj nájsť spoluhráča pred bránkou," poznamenal Škorvánek.