Proti Malte bez Haraslína, Mak: Chceme ukázať kvalitu a vyhrať

Senec 26. marca (TASR) - Z kádra slovenskej futbalovej reprezentácie na sobotný zápas H-skupiny kvalifikácie MS 2022 proti Malte vypadol ďalší hráč - Lukáš Haraslín. Oznámil to tréner národného tímu Štefan Tarkovič na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii v Senci.







Dvadsaťštyriročný krídelník talianskeho klubu Sassuolo Calcio mal zdravotné problémy už pred stredajším zápasom na Cypre (0:0), v ktorom nezasiahol do hry a nepredstaví sa ani v sobotu v Trnave. "Má hematóm v stehennom svale. Riziko jeho nasadenia by bolo príliš veľké a rozhodli sme sa nepodstúpiť ho, preto Lukáš vypadol z nominácie," ozrejmil Tarkovič, ktorý má najbližšieho súpera dobre prečítaného. "Skautovali sme Malťanov vo viacerých zápasoch. V porovnaní s Cyprom sú čitateľnejší, majú rovnakého trénera a nezmenený štýl hry. Vieme, čo od nich môžeme očakávať," dodal Tarkovič.



Duel s Cyprom je podľa kormidelníka národného tímu zabudnutý, spolu s hráčmi si ho realizačný tím detailne rozobral. Tarkovič si aj s odstupom dvoch dní stojí za vlastným pozápasovovým vyhlásením, že mu chýbala efektivita a najmä agresivita v osobných súbojoch. "Boli sme málo sebavedomí v útočnej fáze, v hre jeden na jedného. Som presvedčený, že hráči chceli, ale zápas v Nikózii nám optimálne nevyšiel."



Po zápase na Cypre sa vzhľadom na covidové opatrenia vrátila do svojich bundesligových klubov trojica slovenských reprezentantov Peter Pekarík, Ondrej Duda a László Bénes. Nemecko v piatok aktualizovalo zoznam rizikových krajín v súvislosti s pandémiou koronavírusu a Slovensko už nepatrí medzi oblasti, kde sa vo veľkej miere šíria varianty koronavírusu. Teoreticky teda existovala možnosť, že sa hráči znova pripoja k národnému tímu, vzhľadom na krátkosť času do zápasu s Maltou je však podľa Tarkoviča mizivá.







Aj Róbert Mak za hráčsku kabínu potvrdil, že duel s Cyprom je minulosť a treba sa sústrediť na splnenie trojbodového cieľa proti Malte. So 176. tímom rebríčka FIFA majú Slováci úspešnú bilanciu vzájomných zápasov 7 výhier a 1 remíza. Naposledy na seba oba tímy narazili v kvalifikácii MS 2018, 26. marca 2017 v Ta'Qali zvíťazili hostia 3:1 a 8. októbra 2017 v Trnave 3:0. "Snažili sme sa zápas s Cyprom hodiť za hlavu. Povedali sme si, čo bolo dobré a čo zlé. Každý z hráčov sa vyjadril, starší a skúsenejší i tí mladší, čo však medzi nami konkrétne odznelo, zostane v kabíne. V dueli s Maltou chceme ukázať, že máme kvalitu a vieme vyhrávať zápasy. Musíme to však potvrdiť na ihrisku," uviedol krídelník Ferencvárosu Budapešť.



Mak sa ešte pristavil pri zápase na Cypre, podľa neho nebol problém v prístupe. "Nedá sa povedať, že by sme nechceli vyhrať alebo zápas odflákli. Treba si uvedomiť, že nad Cyprom ani Maltou sa už nevyhráva päť či šesť nula ako kedysi. Zajtra musíme podať bojovnejší výkon, aby sme uspeli. Očakávam podobný zápas ako v stredu, budú kompaktní a čakať na protiútoky. Musíme byť pripravení na všetko, prekonať ich líniu a hlavne streliť gól, aby sme vyhrali. Aj Rusi tam spečatili víťazstvo až v závere, keď strelili tretí gól. Bude to náročné," dodal Mak.



Duel Slovensko - Malta (priamy prenos RTVS) s úvodným výkopom o 20.45 SEČ povedú rozhodcovia z Rakúska, ako hlavný Harald Lechner, ktorému budú asistovať Andreas Heidenreich a Markus Gutschi. Trojzápasový kvalifikačný blok uzavrú Slováci v utorok 30. marca o 20.45 SELČ v Trnave proti Rusku, ďalšie kolá sú na programe až v septembri po EURO 2020.